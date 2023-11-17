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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في معركة تكسير العظااام بين الأرجنتين وأوروجواي.. الكل يخضع أمام البرشلوني أراخو! شاهد! الارجنتين تضغط بقوة لتسجيل هدف أول!! وتضيع الفرص لتأتي الصدمة من الأسد أراخوو بهددددف عالمي !! اراخو يتحول لمهاجم أسطوري على طريقة سواريز ويسجل هدف جعل ميسي ومارتينيز أبطال العالم في حالة صمت وذهول!!.

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