شكرا لقرائتكم خبر عن "خطر جداً".. 4 أجزاء من الفراخ فيهم سم قاتل تسبب الاورام السرطانية اوعي تاكلهم.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الدواجن واحدة من ألذ وأشهى الوجبات التي يرغب بها الكثير من الناس في مختلف بلاد العالم ، فالفراخ من الطعام التي تمتاز بطعمها الرائع ومذاقها المميز. الذي لا يقاوم كما أنها من أنواع اللحوم ذات الشعبية الجارفة بين مختلف الفئات كبار كانوا أو صغار. حيث أن البعض منا يفضل تناول أجزاء معينة من الفراخ. فالرياضيون اللذين يفضلون بناء العضلات يأكلون الصدر مثلا، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات الهامة في بناء الجسم. لكننا سوف نقدم من خلال ما يلي من سطور في مقالنا هذا على خطورة تناول بعض أجزاء الفراخ بعينها. لما تحمله من مخاطر صحية ولا يمكن التغاضي أو التغافل عنها.

ماهي الأجزاء التي لا يتم تناولها في الدجاج

هل جلد الدجاج صحي

جلد الدجاج يقبل على تناوله الكبار والصغار لحصوله علي طعم لذيذ ، دون العلم لمدى خطورة ذلك على الصحة. خاصه لارتفاع نسبة الدهون العالية التي تكون مخزونة في الجسم وتصلب الشرايين. كما يعتبر الدجاج من الوجبات الأساسية التي يتم تناولها بشكل أساسي. وذلك لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم .

أعراض السرطان

معرفة الأعراض المحتملة للسرطان هو جزء مهم من الوعي الصحي والتشخيص المبكر، والذي يمكن أن يكون حاسمًا في تحسين فرص العلاج والشفاء. الأعراض تشمل مجموعة واسعة من التغيرات الجسدية التي قد تشير إلى وجود السرطان، ولكن من المهم التذكير أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة أيضًا عن حالات صحية أخرى غير السرطان.

الأعراض هي : الإرهاق، وجود كتل تحت الجلد، تغيرات في الوزن، تغيرات في الجلد، تغيرات في عادات التبرز والتبوّل، سعال مستمر أو صعوبة في التنفس، صعوبة في البلع، بحة الصوت، عسر الهضم، ألم مستمر في المفاصل أو العضلات، حمى أو تعرق ليلي، ونزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

ومن المهم جداً الإشارة إلى أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود السرطان، ولكنها تستدعي الاهتمام والتقييم من قِبل متخصص في الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو تثير قلقك، فمن المهم جدًا مراجعة الطبيب.