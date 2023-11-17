نوع مذهل من المكسرات يضبط السكر ويعيد لك شبابك حتى لو كان عمرك كبيراً .. تعرف عليه.

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد المكسرات وجبة خفيفة صحية، حيث تبدو المكسرات انها وجبة فوريه ، ولكن هناك طرقًا يمكن اتباعها بشكل خاطئ جدًا في اكل بعض المكسرات. لذلك دعونا نلقي نظرة على بعضها مفيد لك وجيد للبيئة ، وبعضها قد يدمر جميع نواياك الحسنة ، وبعضها قد يفسد تجعلك مريضا. الجوز ربما لم تكن تتوقع أن يُطلب منك تناول

الجوز ، لكن يجب عليك ذلك تمامًا! لقد كان الجنس البشري يفعل ذلك لقرون ، مع إشارات إلى أكل الجوز منتشرة في جميع أنحاء الأدب اليوناني. قد يكون تحضيرها صعبًا ، على الرغم من ذ مدحلك - تحتاج إلى إزالة اللحم من القشرة ثم نقعها لإزالة العفص المر والسام - وفي عالمنا الحديث والمريح ، يمكن أن يكون هذا مؤلمًا. اقراء ايضاً من ،

ومع ذلك ، فهم يستحقون ذلك تمامًا ، خاصة إذا كنت مهتمًا بالمساعدة في العثور على مورد مستدام ومتاح على نطاق واسع واستخدامه. يصبح الجوز صالحًا للأكل بمجرد تحوله إلى اللون البني ، وهو مليء بالأشياء الجيدة مثل البروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور. لقد ثبت أيضًا أنها تساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم ولديها الكثير من الفوائد العملية. تتوفر الجوز على نطاق واسع ، ويسهل جمعها ، وعندما يتم تجفيفها وتخزينها بشكل صحيح ، يمكن أن تدوم لسنوات. لذا ، كيف يمكنك استخدامها؟ تحقق من هذا الدليل التدريجي من التعلم والشوق لصنع دقيق البلوط الخاص بك ، ويمكنك تحويل ذلك إلى خبز وملفات تعريف الارتباط التي سيكون لها نكهة رائعة وجوزية. تناول: البندقإذا كنت لا تحب شيئًا أكثر من ملفات الحلويات المليئة بالبندق فأنت محظوظ. إنها مفيدة للغاية بالنسبة لك ، لأنها مليئة بأشياء مثل الفيتامينات A و B. تحتوي البندق على جرعة صحية من الألياف الغذائية ، كما أنها تساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد مع خفض السيئ. أنت لا تقدم لنفسك معروفًا فقط عندما تساعد نفسك في حفنة ، بل تساعد البيئة أيضًا. البندق مثال رائع للزراعة المستدامة. فهي لا تتطلب فقط القليل من المياه والحد الأدنى من الصيانة ، ولكنها يمكن أن تزدهر في التربة القاسية حيث قد تفشل النباتات الأخرى. إنها مقاومة للجفاف ، ويمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية ، ولها عائد مرتفع لكل نبات ، وتساعد في منع تآكل التربة. لديهم أيضًا نظام جذر ضخم ، ويقومون بإزالة كمية هائلة من الكربون من الغلاف الجوي. إنه لأمر جيد أنها لذيذة جدًا ، وحتى إذا كان لديك بالفعل طرقك المفضلة لاستخدامها ، فلا يزال يتعين عليك تجربة هذه الشوكولاتة الداكنة الخالية من الألبان والبندق المنتشر من Beach Body on Demand ، وفدج الشوكولاتة بالبندق. من تكساس. كونها صديقة للبيئة لم يتذوق طعمها أبدًا!تناول : الجوز ( عين الجمل ) الجوز هي واحدة من تلك الأشياء التي قد تفكر فيها فقط خلال العطلات ، وهذا عار. إنها مليئة ببعض الأشياء المدهشة ، بدءًا بكمية كبيرة من فيتامين (هـ) والدهون الصحية. لا تساعد كل هذه الأشياء فقط في الحفاظ على صحة القلب الجيدة ، ولكن تشير بعض الدراسات إلى أن إضافتها إلى نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة تصل إلى 51 بالمائة. سوف تساعدك المساعدة الصحية من الجوز أيضًا على درء الاكتئاب - فهي تحتوي على زيوت أوميغا 3 التي ثبت أنها ترفع مستويات السيروتونين في الدماغ. يحتوي الجوز أيضًا على كمية هائلة من مضادات الأكسدة ، أكثر مما تحصل عليه من أي نوع آخر. مضادات الأكسدة ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ، حيث ثبت أنها تساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان وآثار الشيخوخة المبكرة. حتى أنها تساعد في الحفاظ على صحتنا على المستوى الخلوي ، وعلى الرغم من أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية (أونصة واحدة حوالي 180 سعرة حرارية) ، إلا أنها تأتي مع العديد من الفوائد الأخرى التي يجب عليك بالتأكيد رشها على السلطات الخاصة بك. يمكنك أيضًا جعلها جزءًا من وجبة فطور

وجبة فطور صحية ، مع دقيق الشوفان الموز والجوز طوال الليل من Skinny Ms. تناول : الفستقكانت البشرية تأكل الفستق الحلبي منذ فجر أيامنا هذه ، وهناك سبب وجيه لذلك: هناك الكثير من العناصر الغذائية المضمنة في هذه العبوة الصغيرة. إنها غنية بالبروتين والألياف ، وستمنحك أونصة واحدة نفس كمية البوتاسيوم التي تحصل عليها من الموز. لقد تم ربطها بالمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول ومستويات الجلوكوز في

نوع مذهل من المكسرات يضبط السكر ويعيد لك شبابك حتى لو كان عمرك كبيراً .. تعرف عليه

نوع مذهل من المكسرات يضبط السكر ويعيد لك شبابك حتى لو كان عمرك كبيراً .. تعرف عليه.