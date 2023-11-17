شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اختبار تحليل شخصية يكشف أخطر أسرار زوجك من شكل أنفه.. صاحب هذا الشكل راقي ومخلص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تبار تحليل شخصية يكشف أخطر أسرار زوجك من شكل أنفه.. صاحب هذا الشكل راقي ومخلص من الأمور التي لا تعرفينها هو أن شكل الأنف يكشف الكثير من خفايا شخصية صاحبه وأسراره. لكنه يشير أيضاً إلى ما تخبئه الحياة العاطفية من أسرار. وبهذا يمكن المرأة أن تتعرف، من خلال شكل أنف زوجها، على ما يخبئه من مشاعر تجاهها، ما يحبه من صفاتها وما ينتقده لكن من دون أن يعبر عن ذلك بشكل صريح. الأنف المقعر: يعتبر شكل الأنف هذا مثالياً. وهو يكشف أن زوجك حساس جداً وشديد التأثر بتصرفاتك وطباعك. وهو لا يحبّذ أن يرى دموعك تتساقط على خديك. فهذا يؤلمه كثيراً. كما يعني هذا أنه معجب بعفويتك لكنه يشعر بالانزعاج عندما تتخطى هذه العفوية الحدود بحيث يفسرها الآخرون بطريقة خاطئة. ـ أنف الطائر: وإن كان أنف زوجك يشبه منقار الطائر، فهو يدل على أنّه مثالي ويحب أن يقوم بكل المهمات على أكمل وجه. إضافة إلى أنه يرفض التراجع عن رأيه في حال كان يعبر عن قناعاته. لذا يفضل أن تفكري بنفس طريقته وكثيراً ما يشعر بالاستياء عندما تخوضين الجدالات معه. ـ الأنف المستقيم: في حال كان ينطبق هذا الوصف على أنف زوجك، فهو شخص عملي ولا يحب إضاعة الوقت. كما أنه يكون حاسماً جداً عند أخذ قراراته. وفيما يتعلق بك فيبدي إعجابه سراً باهتمامك بكل تفاصيل مظهرك لكن يزعجه في المقابل جلوسك لساعات طويلة أمام شاشة التلفزيون لأنه يرى في هذا هدراً لطاقتك. ـ الأنف البارز: لأن زوجك يمتلك مثل هذا الأنف، فهو يتمتع بشخصية تجذب إليه الكثير من الأشخاص المحيطين بكما وتجعله موضع ثقتهم. وهو يبدي تعلقاً كبيراً بك لكنه لا يعبر عن ذلك غالباً بوضوح. غير أنّه يشعر بعدم الرضى عندما تتحدثين بالسوء عن أشخاص آخرين وإن أساؤوا إليك. فهو يفضل أن تترفعي وألا تولي هؤلاء الأشخاص أي اهتمام. ـ الأنف النوبي: وهنا يقصد بهذا الأنف الطويل الذي يتسم بقاعدة عريضة ومنخرين واسعين. فإذا كان هذا الشكل يعود إلى أنف زوجك. فهذا يشير إلى أنّه متفائل ومنفتح ويحب التعرف إلى أشخاص آخرين والتواصل معهم. وبالنسبة إليك فهو يرى أنك شريكة الحياة التي تكمل وجوده لكنه ينتقد إنفاقك للمال من دون حساب وشراءك الكثير من الأغراض من دون تفكير. ـ الأنف المسطح: إن كان هذا الشكل يشبه أنف زوجك فهو كريم وذكي ويصعب خداعه في الوقت نفسه. كما أنه هادئ لذا يحب هدوءك. لكن تزعجه قلة صبرك وعدم قدرتك على الانتظار والتحمل. فهذا يجعل حياتكما صعبة إلى حد ما. ـ الأنف القصير: في حال لم يكن أنف زوجك طويلاً فهو يكشف أنّه صريح جداً ولا يحب وضع الأقنعة على وجهه في تعامله مع الأشخاص الآخرين. ويعني هذا أيضاً أنه يحب روح المرح التي تتسمين بها لكنه يفضل في المقابل أن تتخلي عن ارتباطك ببعض الأشخاص الذين يفسدون علاقتكما برأيه. ـ الأنف المعوج: في حال كان الاعوجاج من أبرز الصفات التي يمكن إطلاقها على أنف زوجك، فهذا يشير إلى أنّه ودود جداً ويحب بناء العلاقات مع أفراد أسرتك. كما أنه يقدر حبك لمساعدة الآخرين إلا أنه ينتقد قيامك بذلك تجاه أشخاص لا يستحقونه بنظره. إضافة إلى تصفحك المستمر لهاتفك ولمواقع التواصل الاجتماعي. .