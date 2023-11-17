شكرا لقرائتكم خبر عن للسعوديين والمقيمين ..حبق حائل الفاخر فوائده أغرب من الخيال! تعرف عليه الآن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وائد الحبق يقتل الجراثيم والبكتيريا في الجسم. يساعد على منع انتشار الخلايا السرطانيّة في الجسم. يعتبر من الأعشاب الهامّة لصحّة القلب. يستخدم في تخفيف احمرار وتهّيج البشرة، ويمكن استخدامه بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الحبق الطازج، وكوب من الماء المغلي، وملعقة كبيرة من زيت السمسم في وعاء والخلط، ثم ترك الخليط جانباً لمدّة خمس دقائق، وبعدها تطبيق الخليط على البشرة، وتدليكها جيداً. يحدّ من الغثيان، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من كلّ من: العسل الطبيعي، والزنجبيل المطحون في كوب من عصير الحبق والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين يومياً. يحافظ على صحّة الجهاز التنفسي، كما يقلّل من التهاب الشعب الهوائيّة، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من كل من: الزنجبيل، والعسل في كوب من عصير الحبق والخلط، ثم شرب الخليط مرة يومياً. يساهم في علاج مشاكل الشعر المختلفة، والتي تتمثل في: التقصّف، والتساقط وغيرها، ويمكن استخدامه بوضع نصف كوب من الحبق المفروم ناعماً، وكوب من زيت الخروع في وعاء والخلط، ثم تطبيق الخليط على الشعر، وتركه لمدة ثماني ساعات على الأقل، وبعدها غسله بالماء. يقلل احتمالية الإصابة بالإنفلونزا والرشح، كما يقوم بإزالة البلغم المتراكم في الحلق، ويمكن استخدامه بشرب كوب من منقوعه يومياً. يساهم في تهدئة وارتخاء الأعصاب، وبالتالي يحسّن من المزاج. يُذوب الحصى المتراكم في الكلى، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعيّ بداخل كوب من عصير الحبق والخلط، ثم شرب الخليط مرتين يومياً. يعالج القشرة والفطريات الموجودة على فروة الرأس، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة كبيرة من الحبق المطحون، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند والخلط، ثم تطبيق الخليط على فروة الرأس، وتدليكها لمدّة عشر دقائق، وبعدها غسل الشعر بالماء. يحافظ على صحة الجهاز المناعي، كما يقيه من الأمراض. يخفّف من آلام المعدة، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من الحبق المطحون بداخل كوب من الماء والخلط، ثم شرب الخليط مرتين يومياً. ينظّف البشرة من السموم والرؤوس السوداء، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة كبيرة من الحبق المطحون، وزلال بيضة في وعاء والخلط، ثم تطبيق الخليط على جميع أنحاء البشرة، وتركه لمدّة عشرين دقيقة على الأقل، وبعدها غسلها بالماء. يساهم في التخلص من رائحة الفم غير المستحبّة، وذلك من مضغه طازجاً، أو الغرغرة بمنقوعه يومياً. يعالج أمراض العين المختلفة مثل: الضمور البقعي، والماء البيضاء وغيرها. يُخفض حرارة الجسم المرتفعة، وذلك من خلال شرب منقوع الحبق يومياً. يعالج آلام الرأس، ويمكن استخدامه بوضع حفنة من أوراق الحبق الطازجة بداخل وعاء، ثمّ إضافة كوبين من الماء إليها، ثمّ تغطية الرأس بمنشفة جافّة، واستنشاق الهواء. يحافظ على صحة الأسنان، كما يعالج التهابات اللثة، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من كلّ من: زيت الخردل، والحبق الطازج المفروم ناعماً والخلط، ثمّ تطبيق الخليط على الأسنان، وتركه لمدّة خمس دقائق، وبعدها غسلها بالماء.