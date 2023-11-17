شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنيون يستعدون لما سيحدث خلال الايام القليلة القادمة والجهات المختصة تحذر المواطنين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر في اليمن، اليوم الجمعه، أجواء باردة نسبياً إلى باردة على المرتفعات الجبلية، مع فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.وأوضح المركز في بيانه، أن الأجواء ستكون صحوة باردة نسبياً إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، صنعاء، عمران، ذمار، الضالع، البيضاء، أب وشمال لحج، وهناك إمكانية لتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجه وصعدة.

وأضاف البيان أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً مع فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات إب، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة وغرب صعدة خلال فترات الظهيرة والمساء.

أما في المناطق الساحلية، فتوقع المركز أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من شرق وجنوب خليج عدن.

ولفت البيان إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وتتراوح سرعتها ما بين (20 – 30 عقدة) تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأهاب المركز بالمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة في المناطق المذكورة.كما حذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب، ومرتادى البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.