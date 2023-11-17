شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي الأخضر وفوائدة السحرية لجميع الأمراض.. وفوائد جديدة إلى جانب "تخفيف الوزن"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت دراسة جديدة أن للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية، فالمشروب لا يساعد فقط على تقليص محيط الخصر، ولكنه مفيد أيضا في خفض مستوى السكر في الدم.

ويعد مرض السكري من النوع 2 تحديا عالميا كبيرا للصحة العامة، ويُتوقع أن يؤثر على 693 مليون شخص بحلول عام 2045.

وينتج عن السكري مضاعفات صحية خطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والعمى والفشل الكلوي.

وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نوتريشين آند ميتابلوليزم"، أن تناول الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على نسبة السكر الطبيعي للصائم.

وقام فريق من جامعة "هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا" في الصين بفحص نتائج 27 دراسة شملت 2194 مشاركا، وأظهرت النتائج المجمعة أن الشاي الأخضر خفض بشكل ملحوظ نسبة الغلوكوز في الدم.

وقال الفريق إنه على الرغم من أن التجارب قصيرة المدى قد أظهرت أن مكملات الشاي الأخضر قللت بشكل كبير من نسبة الغلوكوز، إلا أن تناول المشروب لم يؤثر بشكل كبير على نسبة الأنسولين في الدم.

ويتم إنتاج الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا الصينية الطازجة، وقد لعب المشروب دورا غذائيا وطبيا مهما عبر التاريخ، لا سيما في البلدان الآسيوية.