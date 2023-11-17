شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأمن السعودي يراقب فيلا لمقيم عربي وعند مداهمتها عثرو على شيء صدم كل رجال الشرطة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمحافظة جدة، من ضبط فيلا سكنية كانت تستخدم لممارسة الغش وخلط التبغ. ضبط 220 كجم من التبغ الخام ومعسل مُعد للبيع. وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الفيلا السكنية، وضبط القائمين على هذه الممارسات، و220 كجم من التبغ الخام، ومعسل مُعد للبيع، بالإضافة إلى 250 لتر جلسرين منكهات، ومعسل مجهول المصدر، وملصقات مضللة.وأكدت أنه تمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة؛ لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. .

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السعودي يراقب فيلا لمقيم عربي وعند مداهمتها عثرو على شيء صدم كل رجال الشرطة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.