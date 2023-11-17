شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كل شيء فى جسد بني آدم تأكله الأرض إلا شيء واحد لا تأكله الأرض إلى يوم القيامة فما هو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثبت المتخصصون ..في علم.. الأجنة أن جسد.. الجنين ..ينشأ ..من.. شريط دقيق للغاية.. يسمى بـ “الشريط الأولي” ، هذا الشريط ..يتخلق ..في اليوم الخامس ..عشر

من تلقيح ..البو.يضة.. وانغرا.زها .بجدار الر.حم ، ونتيجة لظهور ..هذا الشريط.. يبدأ تكون ..الجهاز ..العصبي ، وبدايات العمود.. ­ ­ ­ ­

الفقري ، وبقية أاء الجسم ، أما عند غياب أو ع تكون الشريط الأولي فإن هذه الأاء.. لا تتكون ، وبالتالي لا يتحول القر.ص.. الجنيني.. البدائي إلى مرحلة تكون.. الأاء ..بما فيها الجهاز.. العصبي

ولأهمية هذا الشريط الأولي جعلته لجنة وارنك.. البريطانية – المختصة بالتلقيح ..الإنساني ..والأجنة – العلامة الفاصلة بين الوقت الذي يُسمح فيه للأطباء و الباحثين .بإجراء التجارب على الأجنة المبكرة الناتجة عن فائض التلقيح الصناعي في ..الأنابيب ، فقد سمحت اللجنة بإجراء

هذه التجارب قبل ظهور الشريط الأولي ، ومنعته ..منعاً .باتاً ..بعد ظهوره ، على اعتبار أن ظهور هذا الشريط ..يعقبه ..البدايات الأولى للجهاز ..العصبي . ­ ­ ­ ­ ­

وما أن ينتهي الشريط الأولي من تلك المهمة في الأسبوع الرابع ، حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير في نهاية العمود الفقري ، وهو ما يعرف بالعصعص ، ولا يكاد يرى بالعين المجردة.

وقد حاول مجموعة من علماء الصين من خلال عدد من التجارب المختبرية إفناء هذا الجزء (نهاية ..العصعص) ، عن طريق إذابته في أقوى الأض ، أو حرق ، أو سحقه ، أو تعريضه للأشعة المختلفة ، فلم يستطيعوا ذلك .

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هذا الجزء من الإنسان هو عجب ال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، قبل ألف وأربعمائة سنة ، وبين أنه يركب منه أول مرة ، و أنه هو الذي يبقى بعد وفا..ته وفناء جسده ،

ومنه يعاد خلقه مرة أخرى إذا أراد الله بعث العباد للحساب.. والجزاء ، حيث ينزل الله عز وجل مطراً من السماء فينبت كل فرد من عجْب.. ذ.نبه ، كنبت النبتة من بذرتها. ­ ­ ­ ­ ­

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين النفختين أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون.. يومًا؟ قال: أبيت ، قالوا: أربعون شهرًا ؟ قال: أبيت ، قالوا: أربعون سنة ؟

قال: أبيت ، قال: ثم يُنْزِل الله من السماء ماء ..فينبتون ، كما ينبت ..البقل ، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى ، إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذ.نب ، ومنه يركب الخلق يوم.. القيامة ) رواه مسلم ، ­ ­ ­ ­ ­

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كل ابن آ تأكل الأرض إلا عجب ال منه خلق وفيه يركب ) ، وأخرج الإمام أحمد

عن أبي سعيد قوله عليه الصلاة والسلام : ( يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجبَ ه ، قيل : ومثل ما هو يا رسول الله ؟ قال : مثل حبة خردل منه تَنْبُتون ).