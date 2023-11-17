شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يكشف عن 3 أعراض وراء الإصابة بـ "الجلطة القلبية المفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف استشاري أمراض الباطنة والقلب الدكتور مالك الجمزاوي، عن أعراض الجلطة القلبية المفاجئة. الجلطة القلبية وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تيك توك": "إن الجلطة القلبية المفاجئة تقسم من حيث الأعراض إلى 3 أقسام، القسم الأول جلطة قلبية صامتة دون أعراض ونسبتها قليلة" أعراض وأوضح، "القسم الثاني، هم النسبة الأكبر، وهم الناس الـ عندهم أعراض مثل "ضيق التنفس، الإجهاد، وألم فى الصدر، ولكنهم يتجاهلون تلك الأعراض". أعراض غير نمطية وتابع: "القسم الثالث، أعراضه غير نمطية منها "خدران في الجهة اليسرى، ألم وتعب فى الرأس، ألم فى الفك، وهذه الأعراض بنعتبرها غير نمطية". واختتم: "الفكرة الأساسية التى نريد إيصالها، فى حال إحساسنا بمشاكل مثل، ضيق النفس ألم في الصدر، وأي أعراض غير متعودين عليها لابد من مراجعة الطبيب"..

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