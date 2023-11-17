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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

ائح وطرق جهنمية..عليك اتباعها لحماية هاتفك من الٳختراق!! هاتفك الشخصي هو رفيقك وحافظ أسرارك، فلك أن تتخيل مقدار ما يحتويه هاتفك من معلومات شخصية هامة، بما في ذلك رسائل تطبيقات المحادثات والبريد الإلكتروني وسجل المكالمات والمواقع التي تتصفحها عادة أو زرتها مؤخراً، ناهيك أيضاً عن الصور الشخصية وكلمات المرور العديدة، وبالطبع معلومات الحساب البنكي، فبكل تأكيد تعتبر حماية الهاتف من الاختراق خطوة ضرورية عليك القيام بها، فما هي الخطوات والنصائح التي عليك اتباعها؟ هذا ما سنكتشفه في مقال اليوم معاً! أهم خطوات حماية الهاتف من الاختراق عديدة هي طرق الاختراق المتبعة في هذه الأوقات، إذ يستخدمها المخترقون لاستفزاز الضحية وإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل المعلومات، أو حتى سرقة الحساب البنكي وغيرها من الأهداف الدنيئة؛ هنا يمكننا القول بأن “درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج”، إذ تتوفر طرق كثيرة تهدف إلى حماية الهاتف من التجسس أو الاختراق، وفيما يلي أهمها: الرئيسية - اخبار الوطن - نصائح وطرق جهنمية..عليك اتباعها لحماية هاتفك من الٳختراق!! نصائح وطرق جهنمية..عليك اتباعها لحماية هاتفك من الٳختراق!! 2023/11/14 الساعة 04:55 مساءً (جهينة يمن) وداعاً للإنتفاخ وعسر الهضم ..عشبة متوفرة تطرد غازات وفضلات القولون وتعالج البواسير بلمح البصر وداعاً للإنتفاخ وعسر الهضم ..عشبة متوفرة تطرد غازات وفضلات القولون وتعالج البواسير بلمح البصر لماذا نهى النبي ﷺ السير أو الجـلوس على المقــابر ؟ معلومة أول مرة تعرفها لماذا نهى النبي ﷺ السير أو الجـلوس على المقــابر ؟ معلومة أول مرة تعرفها تصريحات نارية من بنزيما حول السعودية تصريحات نارية من بنزيما حول السعودية السعودية تسمح لبناتها الزواج من 3 جنسيات فقط .. إليك التفاصيل السعودية تسمح لبناتها الزواج من 3 جنسيات فقط .. إليك التفاصيل شاهد.. ردة فعل أمير قطر عندما التقى معلمه العراقي الذي درسه في الابتدائية شاهد.. ردة فعل أمير قطر عندما التقى معلمه العراقي الذي درسه في الابتدائية جو بايدن يصف الزعيم الصيني بالديكتاتور للمرة الثانية جو بايدن يصف الزعيم الصيني بالديكتاتور للمرة الثانية أسعدي أطفالك بأجمل الحلويات بودينج الكراميل الرائع”حلي الطيبين” بخطوات سهلة وسريعة أسعدي أطفالك بأجمل الحلويات بودينج الكراميل الرائع”حلي الطيبين” بخطوات سهلة وسريعة لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع الثوم على الريق شي مذهل.،،؟ لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع الثوم على الريق شي مذهل.،،؟ برازيلية ساحره الجمال تلقى مصرعها على يد صديقها. بجريمة قتل وحشيه.، برازيلية ساحره الجمال تلقى مصرعها على يد صديقها. بجريمة قتل وحشيه.، خليك ناصح وافتحه من غير ما تكسره .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل خلال ثواني لو نسيت المفتاح خليك ناصح وافتحه من غير ما تكسره .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل خلال ثواني لو نسيت المفتاح . شاب كان فقير وأصبح مليونير يكشف عن.طريقة ستجعلك تودع الفقر.، لن تندم لوجربتها.،، . شاب كان فقير وأصبح مليونير يكشف عن.طريقة ستجعلك تودع الفقر.، لن تندم لوجربتها.،، إشهار منتدي طلاب سقطرى الجامعي بالمهرة إشهار منتدي طلاب سقطرى الجامعي بالمهرة credit icon وداعاً للإنتفاخ وعسر الهضم ..عشبة متوفرة تطرد غازات وفضلات القولون وتعالج البواسير بلمح البصر وداعاً للإنتفاخ وعسر الهضم ..عشبة متوفرة تطرد غازات وفضلات القولون وتعالج البواسير بلمح البصر لماذا نهى النبي ﷺ السير أو الجـلوس على المقــابر ؟ معلومة أول مرة تعرفها لماذا نهى النبي ﷺ السير أو الجـلوس على المقــابر ؟ معلومة أول مرة تعرفها تصريحات نارية من بنزيما حول السعودية تصريحات نارية من بنزيما حول السعودية السعودية تسمح لبناتها الزواج من 3 جنسيات فقط .. إليك التفاصيل السعودية تسمح لبناتها الزواج من 3 جنسيات فقط .. إليك التفاصيل شاهد.. ردة فعل أمير قطر عندما التقى معلمه العراقي الذي درسه في الابتدائية شاهد.. ردة فعل أمير قطر عندما التقى معلمه العراقي الذي درسه في الابتدائية جو بايدن يصف الزعيم الصيني بالديكتاتور للمرة الثانية جو بايدن يصف الزعيم الصيني بالديكتاتور للمرة الثانية أسعدي أطفالك بأجمل الحلويات بودينج الكراميل الرائع”حلي الطيبين” بخطوات سهلة وسريعة أسعدي أطفالك بأجمل الحلويات بودينج الكراميل الرائع”حلي الطيبين” بخطوات سهلة وسريعة لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع الثوم على الريق شي مذهل.،،؟ لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع الثوم على الريق شي مذهل.،،؟ برازيلية ساحره الجمال تلقى مصرعها على يد صديقها. بجريمة قتل وحشيه.، برازيلية ساحره الجمال تلقى مصرعها على يد صديقها. بجريمة قتل وحشيه.، خليك ناصح وافتحه من غير ما تكسره .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل خلال ثواني لو نسيت المفتاح خليك ناصح وافتحه من غير ما تكسره .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل خلال ثواني لو نسيت المفتاح . شاب كان فقير وأصبح مليونير يكشف عن.طريقة ستجعلك تودع الفقر.، لن تندم لوجربتها.،، . شاب كان فقير وأصبح مليونير يكشف عن.طريقة ستجعلك تودع الفقر.، لن تندم لوجربتها.،، إشهار منتدي طلاب سقطرى الجامعي بالمهرة إشهار منتدي طلاب سقطرى الجامعي بالمهرة credit icon هاتفك الشخصي هو رفيقك وحافظ أسرارك، فلك أن تتخيل مقدار ما يحتويه هاتفك من معلومات شخصية هامة، بما في ذلك رسائل تطبيقات المحادثات والبريد الإلكتروني وسجل المكالمات والمواقع التي تتصفحها عادة أو زرتها مؤخراً، ناهيك أيضاً عن الصور الشخصية وكلمات المرور العديدة، وبالطبع معلومات الحساب البنكي، فبكل تأكيد تعتبر حماية الهاتف من الاختراق خطوة ضرورية عليك القيام بها، فما هي الخطوات والنصائح التي عليك اتباعها؟ هذا ما سنكتشفه في مقال اليوم معاً! أهم خطوات حماية الهاتف من الاختراق عديدة هي طرق الاختراق المتبعة في هذه الأوقات، إذ يستخدمها المخترقون لاستفزاز الضحية وإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل المعلومات، أو حتى سرقة الحساب البنكي وغيرها من الأهداف الدنيئة؛ هنا يمكننا القول بأن “درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج”، إذ تتوفر طرق كثيرة تهدف إلى حماية الهاتف من التجسس أو الاختراق، وفيما يلي أهمها: اقراء ايضاً : عودة احمد علي عبدالله صالح الى صنعاء تثير فزع الحوثيين .. وبحثهم جاري عن مكان تواجده اليمنيون يستعدون لما سيحدث خلال الايام القليلة القادمة والجهات المختصة تحذر المواطنين (تفاصيل) للسعوديين والمقيمين ..حبق حائل الفاخر فوائده أغرب من الخيال! تعرف عليه الآن" بخطوات سهلة ستغنيك عـن كسر الزجاج.. إليك طريقة جهنمية لفتح باب السيارة إذا نسيت المفتاح بداخلها ! الشاي الأخضر وفوائدة السحرية لجميع الأمراض.. وفوائد جديدة إلى جانب "تخفيف الوزن"!! وداعا للنظارات.. مشروب طبيعي ينهي ضعف البصر ويحسن الرؤية بنسبة 99%.. طريقة التحضير قصة غريبة لرجل سعودي من البادية لم يشاهد وجه زوجته نهائياً رغم إنجابه 5 أبناء “خطر جداً”.. 4 أجزاء من الفراخ فيهم سم قاتل تسبب الاورام السرطانية اوعي تاكلهم.. هذه الأسباب التي تجعل الرجل يكره زوجته ويبتعد عنها وينظر إلى غيرها .. توقفي عن فعلها فوراً ياريتني عرفتها من زمان»..سر خرافي يكشفه رش الملح على باب المنزل .. مطلعتش خرافة!!؟ من: اليمن الآن محتوى مدفوع مواضيع مقترحة تجنب الضغط على أي من الروابط التي لا تعرفها يستخدم العديد من مخترقي الهواتف النقالة هذه الطريقة التي تعتمد على إرسال أو نشر روابط بعناوين ملفتة تدفع المتصفح إلى فتحها، فعليك الحذر من أي رابط لا تعرف مصدره، إذ تعد هذه الطريقة أسهل وأخطر طرق الاختراق. عدم استخدام نظام روت “ROOT” أو جيلبريك “JAILBREAK” يعتمد نظامي روت وجيلبريك على فك حماية الجهاز للتمكن من تحميل البرامج والتطبيقات التي ترغب بها دون دفع مبالغ مالية أو اشتراكات، إذ يمنح هذا الخيار التطبيقات صلاحية كاملة للولوج إلى ملفات نظام الهاتف والتحكم بها، مما يجعل جهازك أكثر عرضة للفايروسات التي يمكنها تدميره بالكامل. تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي تقوم كل من شركتي أبل وسامسونج بفرض قيود صارمة على المطورين لمنع إصدار تطبيقات غير آمنة عبر متجريهما، مما يقلل فرص اختراق الهواتف، إلا أنه في بعض الأحيان قد تقوم بتثبيت تطبيق من خارج المتاجر الرسمية، الأمر الذي يترتب عليه احتمالية كبيرة لتعريض جهازك للاختراق في حال لم تكن تلك التطبيقات أو البرامج والألعاب تمتلك نظام حماية ممتاز. ملاحظة: لتجنب هذه الاحتمال، ننصحك بالتأكد من إغلاق خيار تثبيت التطبيقات مجهولة المصدر “Install unknown apps” التأكد من التحديث الدائم لنظام الهاتف لا تقوم الشركات بإطلاق التحديثات المستمرة فقط من أجل المزايا الجديدة، بل بدافع حماية الهاتف من الفيروسات والاختراق أيضاً، لذا من المهم التأكد دائماً من تثبيت آخر تحديث للنظام على هاتفك. تجنب استخدام كلمات السر الضعيفة من منا لم يقم باختيار رمز 0000 ليكون كلمة سر هاتفه أو أحد حساباته الإلكترونية؟ بالطبع معظمنا قمنا بذلك، إلا أن هذا الرقم وغيره العديد من الأرقام التي يميل الكثير من الأشخاص إلى استخدامها لسهولة حفظها قد تكون المفتاح الأسهل لاختراق هاتفك كلياً. ننصحك بالتنويع بين الرموز والأرقام والأحرف في كلمة السر، أو استخدام بصمة الإصبع أو الوجه في الهواتف التي تدعم مثل هذه الطرق الممتازة، ومن الجدير ذِكره هو أهمية عدم استخدام كلمة مرور واحدة لكل حساباتك. تحميل برنامج حماية الهاتف يتوفر أكثر من خيار ممتاز فيما يخص افضل برنامج حماية الهاتف، فهناك برامج VPN التي تقوم بحجب معلوماتك الخاصة والمواقع التي تتصفحها عن أي شخص يحاول مراقبتك، ونذكر منها: ExpressVPN Surfshark PrivateVPN هناك أيضاً برامج منوعة تهدف إلى حماية الهاتف من الفيروسات التي تمثل جدار حماية أولي لمعظم الطرق التي يستخدمها المخترقون، وفيما يلي أبرز برنامج حماية الهاتف من الفيروسات للايفون والآندرويد: Bitdefender Norton McAfee تتوفر العديد من التطبيقات الأخرى على كل من متجري أبل وجوجل بلاي، والتي تعرف تحديداً كيفية حماية الهاتف من الفيروسات لتجنب تعرّض هاتفك لأي اختراق أو تجسس، كما يمكنك تحميل أكثر من برنامج حماية الهاتف من الفيروسات مجاناً. بهذا نكون قد قدمنا لك مجموعة نصائح وخيارات لاختيار برنامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس، بالإضافة إلى برنامج حماية الهاتف من الفيروسات للايفون، .