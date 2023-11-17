1270 مجزرة.. حكومة غزة: أكثر من 12 ألف شهيد و3750 مفقوداً منذ بدء العدوان

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء بلغ أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 ألف طفل، منذ بدء العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 1270 مجزرة في القطاع.



ولفت المكتب إلى أن أكثر من 3750 شخصاً لا يزالوا في عداد المفقودين، مضيفا أن 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة منذ بدء الحرب.



وأفاد تلفزيون فلسطين (حكومي)، الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.



وتحدث التلفزيون في تدوينة على منصة "تلغرام" عن "أكثر من 20 شهيداً وأكثر من 100 مصاب في قصف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أنه مع تزايد أعداد الضحايا يوميا بالقطاع، لم تتمكن دوائر الإحصاء من الانتهاء من وضع إحصائية دقيقة ونهائية للشهداء والجرحى.



وعادة ما يصدر المكتب تحديثات يومية تقريبا عن حصيلة الشهداء والجرحى الذين يسقطون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 40 يوميا على القطاع، لكنه تعذر نشرها من مساء الأربعاء حتى مساء اليوم الجمعة.



وقال المكتب، في بيان نشره على حسابه بمنصة فيسبوك، "أعداد الشهداء والإصابات تزداد بالمئات في كل يوم، حتى أن دوائر الإحصاء لم تتمكن هذا اليوم من الانتهاء من وضع إحصائية نهائية ودقيقة للخسائر فيما يتعلق بأعداد الشهداء والإصابات".



ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي متواصل تجاه المنشآت المختلفة من مدارس ومؤسسات ومساجد ومقار حكومية وبنى تحتية، وغيرها من المقدرات في قطاع غزة.



وحول الوضع الصحي، ذكر المكتب الحكومي في البيان أن الجيش الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى و56 مركزا صحيا عن الخدمة تماما، وبالتالي حرم أكثر من 2.2 مليون إنسان في قطاع غزة من تلقي الخدمة الصحية الاعتيادية.



وقال إن عدد الوفيات داخل مستشفى الشفاء وصلت منذ بضعة أيام حتى الآن 48 حالة وفاة ما بين أطفال خدج ومرضى عناية مركزة ومرضى كلى.



وطالب بشكل عاجل وفوري بفتح معبر رفح وبشكل دائم لكي يكون ممرا آمنا تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة.



وقال المكتب إن الاتصالات والإنترنت انقطعت عن قطاع غزة "بعد الساعة الثالثة من عصر الخميس 16 نوفمبر 2023، دون أن يحرك أحد ساكنا".



وجدد تحذيره من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وقال إن ذلك سيعمل على إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة.

