شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا حاجة للفحص الطبي .. طريقة منزلية مجربة لمعرفة جنس جنينك ذكر أم أنثى؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتهافت الجميع على سؤال المرأة الحامل عن جنس المولود، وأحياناً لا تظهر النتيجة بسبب وضعية الجنين، ويبقى الفضول هو المسيطر خلال أشهر الحمل . ولكن هناك بعض المؤشرات التي لم تثبت صحتها طبياً يتبعها البعض لمعرفة ما إن كان الجنين ذكراً أم أنثى وفقاً لموقع ويب طب.

تعرفي عليها سيدتي في السطور التالية لكن يجب أن أن تدركي أن جميع هذه الأمور غير مبينة على حقائق علمية كما ذكرنا. وحتى لو تمكنت من تطبيق بعض هذه النقاط على حالتك، قد لا تكون حقيقية.

1- غثيان الصباح تعتقد العديد من النساء ان الحمل بولد تعني قلة الإصابة بغثيان الصباح، على العكس من الحمل ببنت، فهذا الحمل يعني ارتفاع في مستوى الهرمونات مما يشجع عملية الغثيان. في الحقيقة، يختلف غثيان الصباح من حامل لأخرى، ففي دراسة نشرت في المجلة العلمية The Lancet وجدت أن النساء اللاتي تعانين من غثيان الصباح بشكل كبير أثناء الحمل، تكون فرص إنجابهن للإناث أكبر.

2- مشاكل البشرة تدور الأسطورة في هذا السياق بان الحمل ببنت سيقلل من جمالك، فهي تسرق هذا الجمال لها، في حين أن الحمل بولد يعني لن يسبب ظهور حب الشباب على بشرتك، إضافة إلى مشاكل البثور وحب الشباب.

يقال إن المرأة الحامل بولد تعاني من ظهور الهالات السوداء تحت عينيها بشكل أكبر من المرأة الحامل ببنت. بالطبع هذا الأمر لم يتم إثباته علمياً، فالهرمونات بالحمل تتغير بطريقة مستمرة وشبه مجنونة مؤثرة بدورها على الحامل وشعرها وبشرتها.

3- الرغبة الشديدة في تناول الطعام “الوحام” فإن كنت حاملاً بولد فحتماً سترغبين بتناول الأطعمة المالحة واللاذعة، في حين أن الحمل بفتاة يعني أنك سوف تميلين لتناول الحلويات والشوكولاتة بكثرة

لكن في الحقيقة، لم يثبت العلم أياً من هذه الأمور ولم يجد اي علاقة ما بين الرغبة الشديدة في تناول نوع معين من الأطعمة خلال الحمل وجنس المولود، بل قد يعود هذا الأمر إلى تغير الاحتياجات الغذائية للحامل فقط.

4- عدد نبضات القلب قد تكون هذه الخرافة الأكثر شيوعاً بين النساء الحوامل، حيث يعتقدن أنه في حال كان نبض قلب الطفل حوالي 140 نبضة بالدقيقة يعني أنه ذكر، أما إن كان أعلى من ذلك، فالمولود عبارة عن أنثى.

بالطبع، هذه المعلومة عبارة عن خرافة ليس أكثر، حيث وجدت دراسة علمية أنه لا يوجد هناك أي فرق في نبضات قلب الجنين سواء كان ذكراً أم أنثى في المراحل الأولى من الحمل.

5- ارتفاع وشكل البطن قد تجدين أن العديد من الأشخاص من حولك يحاولون أن يحزروا جنس جنينك عن طريق ارتفاع البطن لديك، اذ يعتقدون أن ارتفاع البطن لأعلى يعني أنك حامل ببنت في حين أن ارتفاعه للأسفل يشير بانك حامل بولد. .