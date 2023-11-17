شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حسناء سعودية رفضت الزواج من أبناء جلدتها وفضلت شاب هندي فقير .. سيصدمك السبب؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واقعة غير مسبوقة، قررت مواطنة سعودية تدعى “أثير العمرية” السفر إلى ولاية كيرلا جنوب الهند، للزواج من شاب هندي أحبته.
وكانت الفتاة قد نشرت مقطع فيديو وثق رحلتها من المملكة إلى الهند، معلقة: “رحلتي من السعودية للهند، للقاء حب حياتي”، الأمر الذي لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية الهندية.
ومن المقرر أن تتزوج “أثير” بحبيبها الهندي، حيث سافرت إلى مكان إقامته للقاءه، فيما حاولت صحيفة “صدى” التواصل معها لكنها امتنعت عن الرد. .
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