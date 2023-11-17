شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خضرة ورقية بكل مطبخ.. تمنحك أجمل بشرة وتطول شعرك وتمنع تساقطه نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستحق الجرجير أن يُدرج في نظامنا الغذائي اليومي، لما له من فوائد صحية عديدة. بفضل غناه بالألياف، يعد الجرجير أيضًا حليفًا للأمعاء وعلاجًا للإمساك. تحتوي هذه الخضار الورقية الخضراء على الجلوكوزينات، وهي عناصر كبريتية موجودة في الخضروات الصليبية. وإليكم المزيد من فوائد الجرجير في السطور التالية:

الجرجير مصدر ممتاز لفيتامين أ الجرجير غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم. هذا الأخير ضروري لجميع الفئات العمرية. “إنه يشارك في تنظيم (تنشيط وقمع) التعبير الجيني، وبالتالي يشارك في العديد من وظائف الجسم: نمو الجنين، ونمو الخلايا، وتجديد الأنسجة (الجلد، والغشاء المخاطي المعوي)، والجهاز المناعي. وبالإضافة إلى خصائص فيتامين أ، يمكن للبيتا عمل الكاروتين كمضاد للأكسدة (كاسح للجذور الحرة)، وفقا لخبراء من وكالة الصحة الفرنسية. غناه بالبيتا كاروتين يجعله حليفاً للتسمير. يعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا مهمًا لفيتامين ك

الجرجير والكالسيوم

وعلى نحو غير متوقع، فإن أوراق الجرجير غنية بالكالسيوم، حيث تبلغ 160 ملجم لكل 100 جرام من الجرجير. “الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في جسم الإنسان، حوالي 1 إلى 1.2 كجم عند البالغين. ويساهم 99% من هذا الكالسيوم في تكوين وقوة العظام والأسنان. الكالسيوم غير العظمي، رغم حصته الضئيلة (1%)، يتدخل في وظائف… “متعددة ضرورية للجسم: تخثر الدم، وانقباض العضلات، وتوصيل الأعصاب، وإطلاق الهرمونات”، كما ورد في الهيئة الوطنية الفرنسية لسلامة الأغذية، وكالة الصحة البيئية والمهنية ANSES.

يحتوي الجرجير على تركيز من فيتامين ب9 يلعب فيتامين ب9 دورًا أساسيًا في إنتاج المواد الوراثية (بما في ذلك الحمض النووي) والأحماض الأمينية الضرورية لنمو الخلايا. “له دور مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي (تخليق الناقلات العصبية) والجهاز المناعي. وهو ضروري لإنتاج خلايا جديدة، مما يجعله ذا أهمية خاصة خلال فترات النشاط المكثف والتمثيل الغذائي مثل الطفولة والمراهقة والحمل (نمو الجنين)،” يلخص ANSES. يتم وصف حمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات ب، بشكل منتظم لأي امرأة في سن الإنجاب ترغب في الحمل. في الواقع، تهدف مكملات حمض الفوليك إلى منع تطور السنسنة المشقوقة، وهو عيب في الأنبوب العصبي، لدى الجنين.

هل الجرجير يجعل الشعر أطول؟ فائدة أخرى غير متوقعة للجرجير هي أنه منشط ممتاز للشعر ويحفز بصيلات الشعر. حليف رائع خلال فترات تساقط الشعر أو في حالات التعب بفضل محتواه من فيتامين ب. .