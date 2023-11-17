شكرا لقرائتكم خبر عن لها مفعول "سحري".. 6 مشروبات تنظف الكبد من السموم فى يوم واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف متخصصون عن بعض المشروبات التي تحافظ على سلامة الكبد وتنطفه من السموم في يوم واحد. وأشاروا بحسب "أخبار اليوم" إلى أن هذه المشروبات هي: - منقوع البقدونس يمكن استخدام منقوع البقدونس مع الليمون ويعتبر هذا المزيج ذو مفعول سحري لتنقية الكبد من السموم . و يحتوي البقدونس على «فيتامين ج» والذي يحمي من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة، و« فيتامين أ » وهو بقى من سرطان الثدي، و«الجلوتاثيون» المسئول عن تحسين صحه الجهاز الهضمي بشكل عام. بالإضافة إلى «الحديد والزنك والكالسيوم» التي تلعب دورا فعالا في تقوية الجهاز المناعي وإزالة السموم من الكبد وتحسين مستوى ضخ القلب للدم والأكسجين . عصير التفاح يحتوي عصير التفاح على «حمض الماليك»، والذي يساعد على تنظيف السموم التي توجد في الكبد، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من السموم والمواد المسرطنة التي توجد بالدم . عصير البنجر يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والتي تساعد على طرد السموم من الكبد، بالإضافة إلى التخلص من الشوائب التي توجد بالدم، كما أنه يساعد على تعزيز وظائف الكبد ، بجانب أن الدراسات أثبتت أن البنجر قادر على التخلص من السموم الناتجة عن الوجبات الخفيفة . مشروب النعناع الطازج النعناع يساعد على الوقاية من الإصابة من السموم التي قد تصيب الكبد، ويمكنك تناول مشروب مغلي النعناع قبل النوم بشكل يومي. منقوع العرق سوس جمعية السرطان تحدثت من قبل عن أن العرق سوس، يعتبر علاجا قويا لأمراض الكبد مثل التهاب الكبد والسرطان