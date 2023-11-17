طريقة منزليه تغنيك عن الطبيب مفيدة وآمنة لتنظيف القولون من البراز المتحجر.. تفاصيل أكثر

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عدن - ياسمين التهامي - نظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة. الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth عدن - ياسمين التهامي - نظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة. الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth

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