شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعدام شاب يمني بسبب رجل اعمال خليجي ... شاهد القصة التى يدمي لها القلوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظات مؤثرة للشاب اليمني، هيثم العدني، قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه في محافظة المهرة، شرقي اليمن، بتهمة قتل مواطن عماني.

وفي حين شككت مصادر حقوقية بالقضية وضلوع الشاب هيثم العدني بحادثة قتل المواطن العماني، إلا أن السلطات القضائية بمحافظة المهرة، نفذت حكم الإعدام بحقه، بعد 5 سنوات قضاها في السجن المركزي بالمحافظة، على ذمة القضية ذاتها.

وذكرت مصادر مطلعة أن كثير من وجهاء محافظة المهرة، حاولوا التدخل لدى أسرى المجني عليه، العماني الجنسية، للعفو والصفح والتنازل، إلا أنهم رفضوا، ذلك، وأصروا على تنفيذ حكم الإعدام، بعدما سألهم قاضي التنفيذ عن إمكانية العفو.

وتعود القضية إلى قبل 5 سنوات، حيث كان الشاب العدني، وهو متزوج ولديه طفلة وحيدة، يعمل لدى المواطن العماني ويقوم بمتابعة جميع أملاكه، فيما كان العماني حينها يرغب في الزواج من شقيقته، إلا أنه اختلف مع الأخ غير الشقيق لهيثم وهو الذي قام بطعنه. طبقا لمصادر حقوقية.وذكر نشطاء حقوقيون أن بصمات الشاب هيثم العدني وجدت على سكين قال إنه قام باستخراجه من بطن المجني عليه وأن الذي قتله هو أخوه غير الشقيق.

وقال النشطاء إن هيثم تفاجأ عندما شاهد العماني مضرجاً بدمائه وقام بسحب السكين الذي طعنه بها الاخ غير الشقيق وحاول اسعافه، وبعد ذلك حاول الشاب والأخ غير الشقيق، الهروب إلى خارج المهرة، لكن افراد نقطة أمنية تمكنوا من الامساك بهما وتسليمهما للجهات المختصة.

ومن المقرر أن يصل جثمان الشاب العدني، إلى العاصمة المؤقتة عدن، الخميس القادم، حيث سيدفن ويصلى عليه في مديرية الشيخ عثمان، وفقما أفاد ناشطون صحفيون.https://twitter.com/mashhadyemeni?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724125101841404358%7Ctwgr%5E36e583a627662d34af2ea66a0191fb8c4bce0067%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almashhad-alyemeni.com%2F267756

فيديو مؤثر للشاب ”هيثم العدني” قبل إعدامه في المهرة بتهمة قتل مواطن عماني رغم الشكوك حول القضية .