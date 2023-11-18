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عدن - ياسمين التهامي - قنبلة الإنقاذ السريع لتخسيس البطن وازالة الكرش المترهل في 3 أيام لتتمتعي ببطن مسطحة

يوجد عدد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما أن الوزن الزائد يكون له بعض الأسباب مثل انخفاض في معدل الحرق داخل الجسم أو تناول الطعام بكميات كبيرة لايحتاج لها الجسم فبالتالي لا يستطيع هضمها بصورة طبيعية، وفي هذه الحالة يلجأ العديد منهم إلى تناول الأدوية الطبية والتي يكون لها تأثير قوي على الجسم وتقلل من وزنه، ولكنها ذات أضرار وآثار جانبية كثيرة على صحتهم لهذا السبب سوف نقدم لكم اهم الوصفات الطبيعية الخاصة في القضاء على الدهون من داخل الجسم.

خلطة لبان الدكر والقرنفل لتخسيس الكرش والارداف

يعد لبان الدكر والقرنفل من أهم الأعشاب الطبيعية التي لها تأثير قوي في رفع معدل الدهون داخل الجسم والتخلص منها بشكل نهائي، حيث أنه يقوم بتكسير الدهون الموجودة داخل الجسم وملء المعدة بالألياف والمعادن الغذائية التي تجعلها تشعر بالشبع وبالتالي التقليل في تناول الطعام لهذا إليكم خطوات هذه الوصفة السحرية كالآتي:-من المحتمل أن تقوم بمضغ كل من حبات القرنفل و حبات لبان الدكر للاستفادة من قيمته الغذائية بشكل كبير.

كما يمكنك نقع هذه الحبات في الماء وأخذ المياه ووضعها داخل الثلاجة لتناول كوب كل يوم على الريق وبعدها سوف تلاحظون الفرق الكبير في تخسيس الكرش والارداف.استخدام الشمر في القضاء على دهون الجسم

يعتبر الشمر من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على تخسيس الجسم بشكل كبير للقضاء على أي دهون موجودة به، حيث أنه يمد الجسم بالألياف والمعادن التي يحتاج لها بدرجة كبيرة ويستخدم الشمر كالتالي:

حيث يتم وضع ملعقة من الشمر داخل وعاء ويتم إضافة ليمونة مجففة عليها.

بعد ذلك يضاف عليها ملعقة من حبة البركة والكزبرة.

كما يضاف عليها ماء وتوضع على النار حتى تغلي ويتم اضافة ملعقة من العسل لها ويتم تناوله لمدة ثلاث ايام قبل تناول الوجبة.