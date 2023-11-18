في ظل تهديدات حوثية.. تحذيرات دولية من ارتفاع مستوى خطر الملاحة في البحر الأحمر 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت منظمة بناء الأمن البحري الدولي (IMSC) وفرقة عمل التحالف (CTF Sentinel) رسالة مشتركة تعرب عن قلقهما المستمر بشأن زيادة مستوى التهديد للشحن في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

وتأتي الرسالة وسط تهديدات جماعة الحوثي الأخيرة للشحن التجاري في المنطقة، حيث تسيطر الجماعة المتحالفة مع إيران على شمال اليمن وسواحل البحر الأحمر.

تم إنشاء المنظمة، ومقرها في البحرين، في سبتمبر 2019 لردع التهديدات وطمأنة البحارة في مضيق هرمز وباب المندب وما حولهما - وهما نقطتا اختناق حاسمتان للتجارة البحرية - وسط زيادة كبيرة في النشاط العدائي ضد الشحن التجاري. وتم إنشاء فرقة العمل العملياتية التابعة لها، CTF Sentinel، بعد بضعة أشهر للقيام بدوريات في النشاط البحري في المنطقة.

وتولت المملكة العربية السعودية قيادة قوة العمل المتعددة الجنسيات في أغسطس. يوجد حاليًا 12 دولة عضو فيها وهي ألبانيا، البحرين، إستونيا، الأردن، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سيشيل، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

سنويًا، تمر ما يقرب من 17000 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، مما يسلط الضوء على أهمية المنطقة بالنسبة للتجارة الدولية.

وفي رسالتهم المشتركة، تقدم لجنة الملاحة البحرية الدولية توصيات حاسمة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للطرق البديلة لتجنب المياه اليمنية، واختيار العبور الليلي لتقليل مخاطر التعرف البصري من خلال التهديدات المحتملة، وإبلاغ التحركات مسبقًا، واستخدام الخطوط الساخنة المخصصة للإبلاغ عن الموقع ومكالمات الطوارئ، والحفاظ على مسار قابل للمناورة في مواجهة أي تهديد محدق.

