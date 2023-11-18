شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إطلاق أول" ساعة ذكية" تقيس معدل نبضات القلب ,نسبة السكر في الدم بدون وخز أو تحليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقت شركة هواوي الصينية ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch 4، التي تأتي كأول ساعة ذكية قادرة على قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم. وتعتبر ميزة قياس نسبة السكر في الدم في ساعة Huawei Watch 4 الجديدة إنجازًا للشركة الصينية في مجال الصحة الذكية، حيث ستعمل هذه الميزة على قياس ومراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا ما كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية. وتقدم ساعة هواوي الجديدة أيضًا ميزة أخرى وهي "الفحص البدني الدقيق"، التي تعمل على قياس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بضغطة زر في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع إعطاء تقرير بالفحص. هذا يشمل قياس معدل نبض القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والوظائف التنفسية، وحالة الشرايين الدموية، وغير ذلك. إطلاق أول" ساعة ذكية" تقيس معدل نبضات القلب ,نسبة السكر في الدم بدون وخز أو تحليل .

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أول" ساعة ذكية" تقيس معدل نبضات القلب ,نسبة السكر في الدم بدون وخز أو تحليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.