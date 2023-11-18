مصرع وإصابة خمسة حوثيين بينهم قيادي برصاص مسلحين قبليين في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب خمسة من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز، مساء الجمعة، برصاص مسلحين قبليين، في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية في محافظة الجوف، إن اشتباكات مسلحة اندلعت ليلة الجمعة/ السبت، بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وبحسب المصادر، فقد أطلقت مليشيا الحوثي الرصاص على أحد أبناء قبيلة همدان في مدينة الحزم يدعى "ربيع بن حمد شريان" وأصابته برأسه نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وأكدت المصادر، أن قبيلة "همدان" تداعت فور الجريمة الحوثية، وشنت هجومًا على طقمين حوثيين بالحزم، أسفر عن مصرع وإصابة خمسة عناصر حوثية بينهم قيادي يدعى الحباري.

وتشهد محافظة الجوف اشتباكات مستمرة بين القبائل ومليشيا الحوثي، قتل على إثرها عدد من القبائل وعدد من قيادات وعناصر الحوثي آخرهم كان في يوليو الماضي ويدعى النصرة الذي كان يعمل أركان المنطقة العسكرية الحوثية السادسة.