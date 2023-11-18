شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المقيمين في السعودية ينهارون من البكاء بعد سماعهم هذا الخبر الحزين الخاص بقانون الإقامة الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال رغبة الوافد رب الأسرة بإضافة الزوجة والأبناء القصّر على رخصة إقامته، فإن الإجراءات تشترط حصول الزوجة المغايرة لديانته على رخصة إقامة مستقلة. وذكرت أن إجراءات طلب إضافة الزوجات والأبناء القصر على رخصة إقامة رب الأسرة، تتضمن تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر. وتشمل أيضًا على توقيع النموذج من رب الأسرة وإحضار جواز سفر الزوجة والأبناء المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية؛ للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم.كما يجب إحضار صورة مستقلة وملونة بمقاس «4×6» لكل فرد من أفراد العائلة، وإحضار أصل إقامة رب الأسرة المطلوب إضافتهم إليها..

كانت هذه تفاصيل خبر المقيمين في السعودية ينهارون من البكاء بعد سماعهم هذا الخبر الحزين الخاص بقانون الإقامة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.