اخبار الخليج / اخبار اليمن

تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر

السبت 18 نوفمبر 2023 الساعة 06:36

كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن نوع من القهوة يسبب الإصابة بالسرطان.

 

ونشر الخضيري تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": قال فيها " قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة extra-Dark Roasted لاحتوائها على الأكريلامايد المسرطن". حسب "نيويورك تايمز".وأضاف الخضيري : "‏نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لأنها شديدة التحميص".

 

وتابع: "تجنب القهوة المحترقة(مثلها مثل الطعام المحترق والسجائر)!وخلوكم على التحميص العادي الخفيف مثل القهوة العربية".

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا