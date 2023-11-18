شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ستندم إذا لم تعرفها.. استشاري سعودي يكشف عن خطورة تناول الشاي بعد وجبة دسمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتداول الكثيرون معلومة خاطئة بشأن شرب الشاي المر بعد تناول الوجبات الثقيلة، معتقدين أن ذلك يخفض ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، وقد يكون اعتقاد البعض بها مضرًا لصحتهم.

التأثير الحقيقي لشرب الشاي المر عندما يتم شرب الشاي المر، يحتوي على مركبات تعمل على تحسين عملية الهضم وتقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي. ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الوجبات الثقيلة.

التأثير السلبي لشرب الشاي المر بعد الوجبات الثقيلة في الحقيقة، شرب الشاي المر بعد الوجبات الثقيلة قد يكون له تأثير سلبي على مستوى السكر في الدم. فعند تناول وجبة دسمة، يتم إفراز الأنسولين في الجسم للتعامل مع ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولكن عند شرب الشاي المر بعد الوجبة، يمكن أن تتداخل مركبات الشاي مع عمل الأنسولين وتقليل فاعليته. وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وتفاقم مشاكل السكري.

النصيحة السليمة بدلاً من شرب الشاي المر بعد الوجبات الثقيلة، يفضل تناول وجبة خفيفة تحتوي على كمية معتدلة من الكربوهيدرات والبروتين. ويمكن شرب الشاي المر بعد ذلك بفترة من الزمن، للاستمتاع بفوائده الهضمية والصحية الأخرى.

بالتالي، يجب توخي الحذر وعدم الاعتماد على المعلومات الخاطئة بشأن تأثير شرب الشاي المر على مستوى السكر في الدم. ويفضل استشارة الأطباء والخبراء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتغذية والصحة العامة..