شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خلطة جهنمية لتنظيف عيون البوتاجاز المحروقة وإزالة الدهون خلال دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البوتاجاز هو من بين الأجهزة المنزلية الأكثر استخدامًا، ونظرًا لتعرضه باستمرار للأوساخ، يعاني الكثيرون من مشكلة انسداد عيون البوتاجاز، خاصة إذا كانت الأوساخ بها دهنية أو تحتوي على بقايا طعام غالبًا ما يتم استخدام الخل أو الكيروسين أو حتى السلك الخشن لتنظيفها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التلف لتفادي هذا، يُنصح بعدم ترك البوتاجاز متسخًا بعد إعداد الطعام، ويفضل تنظيف عيون البوتاجاز بعد كل استخدام لمنع تراكم الدهون والشحوم بحثنا أظهر وسيلة فعالة لتسليك عيون البوتاجاز في أقل من دقيقة باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت تابعي معنا لمعرفة هذه الوسيلة السحرية التي ستسهل عليك الكثير.

طريقة جهنمية لتسليك عيون البوتاجاز

احضري ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونصف فنجان من الخل الأبيض. صبي البيكربونات داخل عيون البوتاجاز. قومي بسكب الخل الأبيض على البيكربونات. اتركي الخل الأبيض والبيكربونات لمدة تصل إلى دقيقتين. ثم قومي بشطف عيون البوتاجاز بالماء. ستلاحظين الآن أن الدهون والشحوم قد انحلت تمامًا، وأصبحت عيون البوتاجاز نظيفة تمامًا.

من طرق العناية بالبوتجاز

يُمكنك استخدام فرشاة أسنان ناعمة إذا كانت هناك بقايا طعام داخل عيون البوتاجاز ببساطة، استخدمي الفرشاة لفرك البقايا برفق وفعّالية بعد الإنتهاء من عملية التنظيف، قومي بشطف عيون البوتاجاز جيدًا باستخدام الماء الساخن للتأكد من إزالة أي بقايا من البيكربونات والخل..