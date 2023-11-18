سبب منطقي يؤجل صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - �بب منطقي يؤجل صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي كشفت صحيفة “ عدن - ياسمين التهامي - �بب منطقي يؤجل صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي كشفت صحيفة “ ليفربول إيكو” عن تطور مثير في ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. الصحيفة استبعدت رحيل صلاح عن ليفربول في يناير القادم لعدة أسباب، وهي: 1- تركيز صلاح بالكامل في شهر يناير سيكون مع منتخب بلاده مصر للمنافسة في كأس أمم إفريقيا. 2- استحالة موافقة ليفربول على عملية البيع في منتصف الموسم، وخاصة في ظل منافسته الشرسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحاجته إلى كل نجومه بما فيهم الفرعون المصري. الأمر المؤكد حسب إجماع النقاد في المملكة أن صفقة انتقال صلاح إلى دوري روشن السعودي لن تتم في الميركاتو الشتوي القادم، ولكن من الوارد أن تُحسم في صيف العام المقبل 2024. .

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