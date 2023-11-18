شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار مفاجئ يسعد الرجال ويصدم النساء ومن يخالف ينال ذلك العقاب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات وتغيير الوضع الراهن في السعودية تثير الكثير من الجدل، ويثير موضوع تعدد الزوجات في المجتمع السعودي الكثير من الجدل والنقاشات، وقد أثار مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين في المملكة، السيد يوسف القعيط، دعوة لصدور قانون يعاقب الرجل القادر على تعدد الزوجات ولديه القدرة المادية والجسدية لكنه يمتنع عن ذلك.

وتأتي هذه الدعوى في إطار السعي لخدمة المصلحة العامة وتعزيز استقرار المجتمع، ولكنها تثير أيضًا جدلاً حول حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وفي هذه المقالة، سنلقي نظرة على آراء مختلفة بشأن هذا الموضوع ونناقش الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات القائمة وتغيير الوضع الراهن.

التعدد والمصلحة العامة:

يؤكد يوسف القعيط أن المصلحة العامة تتطلب من الرجل تعدد الزوجات في حال كان لديه القدرة المادية والجسدية للقيام بذلك. ويعتبر أن الرجل القادر على التعدد ويمتنع عنه هو طاقة مهدرة. إذا فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد، فماذا عن الـ 75% المتبقين المقتدرين؟ يرى القعيط أنه يجب استغلال هذه القدرة لتحقيق استقرار المجتمع وتوفير فرص زواج للنساء المحتاجات.

تحديات التعدد والشروط الضرورية:

من الواضح أن هناك صفات وظروف قد تمنع الرجل من التعدد، مثل القدرة المالية والجسدية، وضعف الشخصية. ومع ذلك، يرى القعيط أن الرجل المقتدر والغير معدد يضيع قدراته عندما يقتصر على حرمة المنزل وعائلته، في حين يمكنه أن يفتح أبواب البيوت الأربعة. وعلى الرغم من اعتراض بعض النساء على هذه الفكرة، إلا أن لديه أربع نساء.

تعدد الزواج والمرأة:

يرى يوسف القعيط أن النساء يحتاجن للزواج بشكل أكبر من الرجال، خاصة في فصل الشتاء. فوفقًا له، يميل الرجال للزواج من النساء بنسبة 5 إلى 1. ويرى أن النساء بحاجة للزواج للحصول على الحماية والرعاية والاستقرار الذي يوفره الزواج.

تحديث التشريعات وتغيير الوضع الراهن:

بناءً على الآراء المتضاربة والجدل المحيط بقضية تعدد الزوجات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لمراجعة التشريعات القائمة وإدخال تغييرات تضمن حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين. يجب أن يتم توفير ضوابط وشروط صارمة للتعدد يلتزم بها الرجل والمرأة على حد سواء. يجب أن يتم التركيز على تعزيز استقرار الأسرة وتحقيق المصلحة العامة بطرق تحفظ حقوق الجميع وتكافئهم بشكل عادل.

لا شك أن موضوع تعدد الزوجات في المجتمع السعودي يثير الكثير من الجدل والتناقضات في الآراء. يجب أن تأخذ هذه المسألة في الاعتبار التوجهات الاجتماعية والثقافية وتحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة. يتطلب ذلك تحديث التشريعات وإدخال تغييرات تعكس التطورات الاجتماعية وتعزز المساواة بين الجنسين. يجب أن يكون لدى المرأة الحرية في اتخاذ قراراتها الشخصية والاختيار المناسب لها، بغض النظر عن قرارها بالتعدد أو عدمه..