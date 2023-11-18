شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تورتيلا الكريسماس اللذيذة بأبسط الخطوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ليلة رأس السنة نحتاج إلى وصفات مبتكرة ومختلفة لكي نقدمها لأسرنا ولضيوفنا ونكون مميزين بأطباقنا الشهية والملونة التي تجذب الجميع لتناول المزيد منها، في هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل تورتيلا الكريسماس وراس السنة اللذيذ جداً والشهي وشكله الرائع، تابعوا معنا هذه الوصفة بالتفصيل في الفقرات التالية وأتمنى أن تعجبكم.

مكونات تورتيلا الكريسماس اللذيذ

ربع كيلو من جبنة كريمية. ظرف بودرة تتبيلة الرانش أو نصف كوب من صوص الباتش. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود الناعم. خمس شرائح من خبز التورتيلا. ثمرة فلفل رومي أحمر مقطعة صغير جداً. ثمرة فلفل رومي أخضر مقطعة صغير جداً. 5خمس أعواد بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة.

طريقة عمل تورتيلا الكريسماس وراس السنة خطوة بخطوة

في وعاء صغير وعميق نضع كمية الجبنة مع بودرة الرانش أو الصوص ونتبل الخليط بالفلفل الأسود ثم نقلب جيداً كل المكونات مع بعضها. في كل شريحة خبز التورتيلا نفرد كمية من الجبنة عليها بالكامل. ثم نقوم بتوذيع كمية من الفلفل الرومي الأحمر والأخضر على الجبنة ونرص شرائح من البصل الأخضر على التورتيلا. نقوم بلف خبز التورتيلا على الحشو بشكل إسطواني ثم نغلفها بورقة فويل بشكل جيداً. ثم ندخل لفات الخبز في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك. ثم نخرج لفات الخبز من الثلاجة ثم نقطعها إلى شرائح سميكة ومثل السويسرول ونرصها في طبق التقديم ويكون جاهز للتقديم.

من الممكن إضافة أي نوع من الجبنات المبشور أو قطع من اللانشون أو السلامي أو الفراخ المشوية وغيرها من المكونات حسب الذوق..