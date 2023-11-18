شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضع ثمرة رمان على النار لمدة خمس دقائق ولن تصدق ما سيحدث .. جربى وشوفي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد من الفواكة التي تنال الاعجاب ولكن الرمان يختلف عن الكل بأنه يفضل تناوله بكل الطرق التي يقدم بها ، وهذا بسبب مذاقه الرائع بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المختلفة للجسم نتيجة تناول الرمان، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة ، يمكن تناول الرمان سواء ان كان حبات او انه داخل في وصفة اخري ولكن أكثر ما يطلبه الجميع هو ان يتم تناوله عصير ، للاستمتاع بمذاقه الرائع ، يختلف الكثير حول طريقة صنع هذا المشروب وهناك العديد من الطرق التي تسهل علينا صناعته .
كيفية تحضير مشروب الرمان بطريقة مختلفة لها نكهة رائعة وأيضا يمكن تحضيرها من خلال عدد من الخطوات وهي:
- نقوم بتقسيم فاكهة الرمان إلى عدد من الأجزاء ثم يتم إفراغ حبات الرمان في وعاء.
- أضيفي ملعقتين كبيرتين من السكر إلى بذور الرمان وقلبيهم معًا جيدًا.
- نضع ثمرة الرمان مع السكر في الخلاط الكهربائي ثم نخلطهم جيداً.
- ضعي المزيج في وعاء وأضيفي تلوين الطعام الأحمر وملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا.
- يرفع الخليط على النار ويقلب جيدًا للحصول على قوام متجانس وثقيل.
- يتم إحضار وعاء آخر وتوضع فيه كميات من الحليب والنشا والسكر وخلطهم جيداً ، ثم يرفع الخليط على النار للحصول على قوام كثيف ومتجانس.
- في الخطوة الأخيرة، يتم وضع نصف كوب التقديم من خليط الحليب والنشا ، بينما يوضع النصف العلوي من الكوب بمزيج الرمان مع السكر والنشا، يمكن أيضًا تزيين أكواب التقديم بوضع بضع حبات رمان عليها من الخُرّاج للحصول على مشروب رائع ولذيذ.
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