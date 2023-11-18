شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذه النبتة العجيبة تحفز الذاكرة وتعيد الشباب للشيوخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد الجنسنج المثبتة علميًا

اشتهرت عشبة الجنسنج باستخداماتها العديدة وفوائدها الصحية المثبتة علميًا. تعتبر الجنسنج منشطًا قويًا يساهم في تحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز. كما أنه يعزز الذاكرة ويساهم في إزالة الإجهاد والتعب المزمن. ينصح الرياضيون بتناول الجنسنج لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني.

علاج الزهايمر

أثبتت دراسة أن تناول جذور الجنسنج يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يحسن الذاكرة والأداء العقلي لمرضى الزهايمر.

تعزيز الوظائف العقلية

وجدت الدراسات أن تناول الجنسنج يساهم في تعزيز العمليات الذهنية مثل الحساب والتفكير وردود الفعل. أظهرت الأدلة أن خليطًا من أوراق الجنكة والجنسنج يعزز الذاكرة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و 66 عامًا.

علاج أمراض الرئة

يساهم تناول الجنسنج في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو. كما يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا ويزيد من فعالية المضادات الحيوية في قتل الميكروبات ومسببات المرض.

علاج لضغط الدم المرتفع

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الجنسنج يساهم في خفض مستويات ضغط الدم للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة.

علاج للالتهابات

أظهرت الدراسات أن نبتة الجنسنج تحتوي على مركبات الجينوسايد التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات. تزيد هذه المركبات من قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل.

فوائد الجنسنج الأحمر للصحة

تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الدماغ

أثبتت دراسة أن تناول الجنسنج الأحمر يمكن أن يساعد في تقليل مستويات العلامات الالتهابية في الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية. كما أظهرت دراسة أخرى أن الجنسنج الأحمر يمكن أن يخفف من حدة الالتهابات الجلدية مثل الإكزيما. وتعزز الجنسنج الأحمر أيضًا وظائف الدماغ وتحسين التركيز والانتباه.

تقوية المناعة

يعمل الجنسنج الأحمر على تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض. وبحسب دراسة أجريت على مرضى السرطان الذين يتعافون من العمليات الجراحية أو العلاج الكيماوي، فإن تناول الجنسنج الأحمر يمكن أن يعزز جهاز المناعة الخاص بهم ويزيد فرص البقاء بدون أمراض لفترة أطول بعد العلاج.

تخفيف أعراض سن اليأس وتحسين جودة الحياة

يمكن للجنسنج الأحمر أن يساعد في تخفيف بعض أعراض سن اليأس مثل التعب والاكتئاب والهبات الساخنة واضطرابات النوم. وبالتالي، يمكن أن يحسن جودة الحياة للنساء في سن اليأس.

فوائد للبشرة

تشير بعض الدراسات إلى أن الجنسنج الأحمر قد يكون مفيدًا لصحة البشرة. فهو يساعد في علاج حب الشباب وتصبغات الجلد، ويعمل على تجديد خلايا الجلد التالفة..