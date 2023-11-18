بعد جرعة المشتقات النفطية.. مليشيا الحوثي ترفع سعر الكهرباء التجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي، السبت، رفع تعرفة الكهرباء التجارية الخاصة، وذلك بعد اسبوع من إعلانهم جرعة في أسعار المشتقات النفطية.

وحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، فقد بررت المليشيا رفع سعر الكهرباء التجارية إلى ارتفاع اسعار الوقود.

ومنذ اعلان المليشيا الحوثية تهديدات بإطلاق صواريخ على اسرائيل، قامت بإعلان جرع سعرية على المشتقات النفطية، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار الشحن إلى اليمن بنحو 300 بالمائة.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه مليشيا الحوثي بالزام التجار بدفع مالية مالية تحت مسمى دعم قوتها الصاروخية، ومبرر اطلاقها الصواريخ على اسرائيل.

واستغلت مليشيا الحوثي الحرب في غزة، لتنفيذ أجنداتها الطائفية، وحشد مقاتلين جدد الى جبهات القتال، بحجة نصرة غزة، ومحاربة الكيان الصهيوني، فيما تقوم بالاستعداد لتنفيذ حربها على اليمنيين في مأرب وتعز.