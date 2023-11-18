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عدن - ياسمين التهامي - خلطة كالسحر لتبييض وتفتيح أي منطقة في الجسم وإزالة البقع والتصبغات بسرعة

تعاني بعض السيدات من وجود مناطق بالجسم سواء الركب والأكواع أو الرقبة وأيضا الوجه وبعض المناطق الحساسية، ويكون لديها رغبة في التخلص من السواد ولذلك تقوم بالذهاب إلى صالونات التجميل لتقشير هذه الأماكن ولكن هذه الطريقة مضرة خاصة إذا كان التقشير بمواد كيميائية، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق طبيعية لتبييض أي منطقة في الجسم.طرق تبييض أي منطقة في الجسم

إذا كنت تعانين من وجود أماكن غامقة في أماكن متفرقة بالجسم يمكنك الآن جعلها ناصعة البيض وناعمة كالحرير من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من الحليب البودرة.

القليل من زيت جوز الهند.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع القهوة في وعاء ونضيف عليها الحليب البودرة ثم ماء الورد وأيضا زيت جوز الهند ونقلب المكونات.

حتى يصبح الخليط مثل الكريم بعد ذلك يوضع الأماكن المراد تبييضها مع التدليك لعدة دقائق ثم يترك 30 دقيقة.

يشطف بالماء الدافئ ثم البارد وتكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة .

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة طبيعية تمنع ظهور البقع الداكنة أما الحليب البودرة يساعد على تفتيح البشرة.

وزيت جوز الهند وماء الورد يرطب الجلد ويجعل ملمسه ناعم مثل الأطفال.تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

هذه الوصفة تعد من العلاجات الفعالة والتي تساعد على تفتيح الأماكن الداكنة والتي يوجد بها تصبغات ويمكنك استخدامها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

زبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:نصنع عجينة سهلة الفرد من خلال خلط الكركم مع العسل والزبادي ثم يوزع المزيج على الأماكن الداكنة.

بعد ترطيبها بالماء الدافئ لفتح مسام الجلد ثم نتركها حتى تجف وبعد ذلك يشطف بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء خالية من التصبغات.

يساعد الكركم في الحصول على تبييض فوري للجسم ويجعل البشرة متوهجة أما العسل يطهر ويعقم البشرة.

من الجراثيم والبكتيريا التي تسبب سواد بعض المناطق بالجسم أما الزبادي يزيد من نضارة وجمال البشرة.