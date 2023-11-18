شكرا لقرائتكم خبر عن عمادة معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي تعقد اجتماعها الدوري لتطوير و متابعة العملية الإدارية و التعليمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة/خاص

في إطار الجهود التي تبذلها عمادة المعهد في سبيل حل المشاكل القائمة و تحسين العملية التعليمية، عقد صباح اليوم السبت اجتماع دوري برئاسة عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي - المهرة ، الدكتور عبدالله بازغيفان وبحضور مندوبي الدفع لتخصصات (مساعد طبيب ،مختبرات ،صيدلة) لجميع المستويات.

تضمن الاجتماع مناقشة آلية التنسيق و أوجه التعاون المشترك بين الطلاب والإدارة والاحتياجات والصعوبات التى تواجه الطلاب والخطة الدراسيه السنوية ومتابعة تقرير سير المنهج التعليمي ، و تم مناقشة اقتراح برامج تأهيلية للطلاب المستجدين خلال الأسبوع القادم.

ومن جانبها عبرت إدارة المعهد امتنانها وشكرها لكافة المندوبين وبينت أنها تتقبل جميع الاقتراحات و ذلك لتحسين و رفع المستوى التعليمي بالمعهد و اخراج كادر طبي متميز من الطلاب والطالبات.

حضر الاجتماع

د. الحسن سعيد نائب العميد للشؤون الأكاديمية، د.عمرو بن عبدالغنى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد .