عمادة معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي تعقد اجتماعها الدوري لتطوير و متابعة العملية الإدارية و التعليمية

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عدن - ياسمين التهامي - الغيضة/خاص
في إطار الجهود التي تبذلها عمادة المعهد في سبيل حل المشاكل القائمة و تحسين العملية التعليمية، عقد صباح اليوم السبت اجتماع دوري برئاسة عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي - المهرة ، الدكتور عبدالله بازغيفان وبحضور مندوبي الدفع لتخصصات (مساعد طبيب ،مختبرات ،صيدلة) لجميع المستويات.
تضمن الاجتماع مناقشة آلية التنسيق و أوجه التعاون المشترك بين الطلاب والإدارة والاحتياجات والصعوبات التى تواجه الطلاب والخطة الدراسيه السنوية ومتابعة تقرير سير المنهج التعليمي ، و تم مناقشة اقتراح برامج تأهيلية للطلاب المستجدين خلال الأسبوع القادم.
ومن جانبها عبرت إدارة المعهد امتنانها وشكرها لكافة المندوبين وبينت أنها تتقبل جميع الاقتراحات و ذلك لتحسين و رفع المستوى التعليمي بالمعهد و اخراج كادر طبي متميز من الطلاب والطالبات.
حضر الاجتماع
د. الحسن سعيد نائب العميد للشؤون الأكاديمية، د.عمرو بن عبدالغنى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد .
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