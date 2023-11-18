قرارات رئاسية بتعيين قائدَين للواء الأول والثاني دفاع ساحلي ومديرًا لكلية الشرطة في حضرموت (أسماء)

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، قرارين جمهوريين بتعيين قائدين للواء الأول والثاني دفاع ساحلي، وقرارات أمنية وعسكرية في محافظة حضرموت.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد أصدر الرئيس العليمي القرار رقم ( ١٩١) لسنة ٢٠٢٣م، السبت قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد فاروق عبدالقوي قائد صالح ناصر قائدا للواء الاول دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد.

وصدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٩٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد سعيد عبدالله احمد يسلم باقعود قائدا للواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٩٣) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين المقدم سعيد فرج سعيد محيمدان باضاوي رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عقيد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرارين بتعيينات عسكرية وأمنية في محافظة حضرموت.

وقالت وكالة سبأ الرسمية إن رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتعيين العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية مع ترقيته لرتبة لواء.

كما أصدر قرارا بتعيين سلفه مستشارا لوزير الدفاع.

وأصدر قرارا ثانيا بتعيين العميد/ دكتور صالح بن ناصر التميمي مديرا لكلية الشرطة.

وتأتي القرارات الحالية في ظل توتر وانقسام داخلي تعيشه محافظة حضرموت بين مكوناتها المختلفة، التي يراها كثيرون انعكاسا للصراع والتنافس بين السعودية والإمارات.