شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: استشاري قلب يفصل الجدل حول تأثير الماء البارد على الدماغ.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعرب الدكتور خالد الجهني، استشاري القلب والقسطرة القلبية، عن استغرابه من المقطع الذي يحذر فيه أحد أطباء الطوارئ من خطورة استحمام الشخص بالماء البارد على أوعية الدماغ ودوره في الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الدكتور الجهني خلال مداخلته في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية أن هذه المعلومة غير صحيحة وأنها مجرد بحث عن الشهرة. وأشار إلى عدم وجود أي دليل علمي يثبت ما تم ذكره في الفيديو.

وأضاف أن الجاكوزي البارد، على العكس مما ذكر في الفيديو، يؤثر بشكل إيجابي على الصحة. فالماء البارد يزيد من قوة المناعة، ويساعد في تخفيف الاكتئاب، ويساهم في نضارة الجلد وفقدان الوزن.https://twitter.com/sayyidaty?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1725883361330151726%7Ctwgr%5E9b6fc4c974164a7fbb345cb922f3e16f7abe00a6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F57341%2F.