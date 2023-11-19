شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الهلال السعودي يصدم جماهيره بإعلان مفاجئ وغير متوقع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، تعرض مدافع الفريق الكروي الأول ياسر الشهراني لإصابة في عضلة الساق، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس): “أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب “يام الشهراني” في عضلة الساق الخلفية؛ وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب”.وميدانيًّا، أجرى فريق الهلال عصر اليوم السبت مرانه الاعتيادي، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، استعدادًا لاستئناف المنافسات الكروية.

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلاله المدير الفني “جورج جيسوس” مناورة على كامل الملعب أمام فريق “هلال 17″؛ حيث شارك قائد الفريق “سلمان الفرج” في المناورة؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة عن مران يوم غد الأحد، على أن يعاود تدريباته عصر يوم الاثنين بمقر النادي..