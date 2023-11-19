هآرتس: مروحية إسرائيلية قتلت مواطنيها في 7 أكتوبر ومقاتلو المقاومة لم يعلموا بالمهرجان

كشفت صحيفة "هآرتس" السبت، أن التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن المشاركين في إطلاق النار خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يكونوا على علم مسبق بالمهرجان الذي أقيم بالقرب من "كيبوتس راعيم"، القريب من قطاع غزة، وقرروا المجيء إلى المكان بعد أن اكتشفوا أن فيه حدثًا بمشاركة واسعة.



كما ذكرت الصحيفة أن مروحية عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المكان وأطلقت النار باتجاه المسلحين، واستهدفت أيضاً عدداً المشاركين في المهرجان. الذي قتل فيه نحو 364 شخصاً. وفق الشرطة الإسرائيلية.



ويعتمد تقييم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على عدة أمور، من بينها التحقيقات التي أُجريت مع عناصر المقاومة الذين تم اعتقالهم، والتحقيقات التي أجرتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي أفضت إلى أن المقاومين أرادوا الوصول إلى "كيبوتس رعيم" وكيبوتسات أخرى في المنطقة.



ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر في الشرطة، لم تسمّه، قوله إن التحقيق في الأحداث، "كشف أيضاً أن مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحدث قادمة من القاعدة العسكرية (رمات دافيد)، أطلقت النار باتجاه الإرهابيين، ويبدو أنها أصابت أيضًا بعض المحتفلين الذين كانوا في المكان.



وذكرت "هآرتس" أن مسؤولين كبارا، لم تسمّهم، يعتقدون بأنهم في حركة حماس اكتشفوا وجود المهرجان من خلال المسيّرات أو المظلات (مظلات المظليين)، ووجهوا العناصر إلى الموقع من خلال نظام الاتصالات الخاص بهم.



وبحسب المزاعم الإسرائيلية التي وردت في موقع الصحيفة، سُمع في مقطع فيديو التقطته كاميرا الجسد، الخاصة بأحد عناصر حماس، وهو يسأل أحد المواطنين الإسرائيليين الذين تم ضبطهم عن كيفية التوجه إلى "ريعيم"، رغم أنه كان موجودا في منطقة أخرى.



ومن بين الأدلة التي تعزّز هذه التقديرات، بحسب ما نقلته الصحيفة، عن مصادرها في الشرطة وعن مسؤولين أمنيين كبار، هي أن أوائل المسلحين وصولوا إلى الحفل من جهة شارع 232 وليس من جهة السياج الحدودي.



وقالت مصادر الصحيفة في الشرطة، إنه كان مقرراً تنظيم الحفل يومي الخميس والجمعة، ووافق الجيش مساء الثلاثاء من الأسبوع نفسه، لمنظمي المهرجان على إقامته يوم السبت أيضاً، بناءً على طلبهم.



ويعزز هذا التغيير في اللحظة الأخيرة التقييم بأن حماس لم تكن على علم بالمهرجان. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية لم تسمّه، قوله: "بتقديرنا، فإن حوالي 4400 شخص كانوا حاضرين في الحدث، وتمكّنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار تفريق المهرجان الذي تم اتخاذه بعد أربع دقائق من إطلاق رشقة صاروخية".



ويظهر تحليل الشرطة أن العديد من المشاركين في الحفل تمكنوا من الفرار.



وكانت صفارات الإنذار بشأن إطلاق صواريخ من غزة انطلقت في العديد من المواقع جنوبي ووسط إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع إطلاق عملية "طوفان الأقصى" حيث هاجمت حماس 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة بما فيها كيبوتس "رعيم"، وفقاً للصحيفة.

(العربي الجديد)

