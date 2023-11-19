شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا للكفيل الآن يمكن للمغتربين في السعودية السفر إلى أي دولة أوروبية والحصول على الجنسية وراتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر السفر إلى الدول الأوروبية هي حلم الكثير من المغتربين في السعودية الذين يرغبون بتحسين وضعهم المادي والمعيشي ويستمتعون بالحرية والتطور والتقدم، حيث ان الدول الأوروبية تفدم رواتب كبيرة وبالدولار، للعمالة الأجنبية، كما أنها تمنحهم الجنسية بعد مرور فترة زمنية معينة تحددها كل دولة بقانونها الخاص بالتجنيس، ولهذه الأسباب سوف نقدم اليوم في هذا المقال، للمغتربين المقيمين في السعودية، طريقة سهلة وبسيطة يمكنكم من خلالها السفر إلى الدولة الأوروبية التي تحلمون بها، والعمل برواتب بالدولار، وتحسين وضعكم المادي والمعيشي.لا شك ان الكثير من المغتربين المقيمين في السعودية يرغبون بالسفر إلى أي دولة أوروبية، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة يمكنكم من خلالها السفر إلى الدولة الأوروبية التي ترغبون بها، وبدون أي خسارة أو تكاليف مالية، وذلك من خلال تأشيرات “شنغن” في السعودية، وهي تأشيرات تمكن المواطنين والمقيمين في السعودية من السفر إلى أي من الدول الأعضاء في منطقة شنغن الأوروبية، حيث نجد أن تأشيرة شنغن هي تأشيرة موحدة تمكنك من دخول 26 دولة أوروبية تشكل منطقة الشنغن والتي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي، ولكي تتمكن من الحصول على هذه التأشيرة من السعودية يجب عليك أولاً تقديم طلب عبر موقع السفارة أو مركز التأشيرات الموحد، بالإضافة إلى استيفاء كافة شروط فيزا شنغن المطلوبة وذلك لاستخراج هذه التأشيرة بنجاح، كما تختلف مدة صلاحية ورسوم تأشيرة شنغن حسب نوعها والدولة المستضيفةوتعتبر تأشيرة آيسلندا، أسهل فيزا شنغن يمكن للمقيمين في السعودية الحصول عليها، حيث يبلغ معدل قبول الطلبات حوالي 98٪، كما أن هناك دول أخرى نسبة الحصول على تأشيرة إليها مرتفعة، مثل ليتوانيا، وإستونيا، وفنلندا، ولاتفيا.كم تستغرق مدة استخراج التأشيرة من السفارة السعودية؟

مدة استخراج التأشيرة من السفارة السعودية تتراوح ما بين 2 إلى 6 أيام في حال كان عملية طلب التأشيرة مستوفية لكافة الشروط المطلوبة، وقد تصل إلى أكثر من 20 يومًا، وذلك راجع إلى الظروف العامة الخاصة بالدولة.

كيف تعرف إذا تم قبول طلبك للحصول على تأشيرة الشنغن أم لا؟هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة إذا تم قبول طلبك للحصول على تأشيرة الشنغن أم لا، وهي كالتالي:

• الطريقة الأولى هي الاستعلام عن طلبك عن طريق القنصلية أو السفارة التي تقدمت إليها، حيث يمكنك الاتصال بهم أو زيارتهم وطلب معلومات عن طلبك.

• الطريقة الثانية هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرة الشنغن وإدخال رقم طلبك وتاريخ ميلادك، وستظهر لك رسالة تخبرك بحالة طلبك وموعد استلامه.

• الطريقة الثالثة هي الاستفادة من خدمات بعض المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة تتبع طلبات التأشيرة الشنغن، مثل موقع مكتب التأشيرات الموحد بالسعودية أو موقع مركز التأشيرات VFS أو موقع القنصلية الفرنسية، حيث يمكنك التسجيل في هذه المواقع والحصول على تحديثات عن طلبك.

• إذا تم قبول طلبك وصدرت لك تأشيرة الشنغن، فيمكنك الآن الاستمتاع برحلتك إلى أوروبا واستكمال الإجراءات اللازمة، أما إذا تم رفض طلبك فلا تقلق، فلديك الحق في القبول بالرفض أو الطعن عليه خلال 3 أسابيع من تاريخ الرفض، كما يمكنك تقديم طلب جديد أو تقديم مستندات إضافية تدعم طلبككم سعر فيزا شنغن في السعودية؟

سعر فيزا شنغن في السعودية هو 60 يورو للمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، هذا يعادل حوالي 337.56 ريال سعودي، حيث يجب دفع هذه الرسوم عند تقديم طلب التأشيرة وهي غير قابلة للاسترداد.

أسباب رفض طلب التأشيرة الشنغنليس كل من يتقدم للحصول على تأشيرات شنغن يحظى بالقبول، فهناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلبك وهي كالتالي:

– عدم دفع الرسوم المطلوبة لطلب التأشيرة، والتي تبلغ 80 يورو للبالغين و40 يورو للأطفال دون سن 12 عاماً.

– وجود مخاوف أمنية بشأن المتقدم، مثل التحقق من اسمه في قاعدة البيانات الأمنية أو الاشتباه في انتمائه إلى جماعات إرهابية، وفي هذه الحالة يتم رفض الطلب فوراً.

– عدم إثبات النية للعودة إلى بلد المنشأ قبل انتهاء مدة التأشيرة، مثل تقديم تذاكر العودة أو الحجز الفندقي أو الدعوة الرسمية من شخص أو جهة في أوروبا.

– عدم توفر الضمانات المالية الكافية لتغطية تكاليف السفر والإقامة في أوروبا، مثل تقديم كشف حساب بنكي أو شهادة راتب أو رعاية مالية من شخص أو جهة في أوروبا.

– نقص أي من المستندات اللازمة للسفر، مثل جواز السفر، أو التأمين الطبي أو الصور الشخصية أو النموذج المملوء..