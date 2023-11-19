شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يهدد النفط السعودي..دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض ..لن تصدق من هي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطر يهدد النفط السعودي..دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض ..لن تصدق من هي. الأحد 19 نوفمبر 2023 الساعة 11:48 كتشاف مخزون نفطي في دولة عربية سيغطي احتياجات العالم و سيجعل النفط السعودي لا حاجة له قبل يوم 1 | الأخبار | كتشاف مخزون نفطي في دولة عربية سيغطي احتياجات العالم و سيجعل النفط السعودي لا حاجة له قبل يوم 1 | الأخبار | السعودية والخليج (امل الشهري) دارت روليت الحظ دورتها ووقفت عند بلد مجهول لمعظم سكان الأرض، لأنه فقير وصغير، لا مغريات فيه إلا شلال اسمه Kaieteur تهوي مياهه من ارتفاع 226 مترا إلا أن “صندوق النقد الدولي” وجد في جمهورية Guyana المجاورة لفنزويلا وسورينام والبرازيل، واحدة من أهم وأكبر المغريات المسيلات للعاب، فذكر بتقرير أصدره السبت الماضي، أن اقتصاد هذا البلد الصغير “سيحقق في 2020 أكبر نسبة نمو بالعالم، مقدارها البالغ 86% يزيد 14 ضعفاً عن معدل النمو المتوقع العام المقبل لاقتصاد الصين” كما قال.ذكر “الصندوق” ذلك، لأن “غويانا” الموصوفة بأنها الوحيدة التي يتحدث شعبها الإنجليزية في أميركا الجنوبية، لارتباطها ثقافيا بمنطقة بحر الكاريبي، ولأن بريطانيا استعمرتها حتى نالت في 1966 استقلالها، طبقا لما قرأت “العربية.نت” بسيرتها، ستبدأ الشهر المقبل بإنتاج ما بدأوا باكتشافه في 2015 بمياهها الإقليمية، وهي احتياطات نفطية ضخمة وتسيل اللعاب، أهمها تتولاه شركة ExxonMobil الأميركية، وتزيد للآن عن 5 مليارات و500 مليون برميل، وعلى الطريق المزيد من الاكتشافات