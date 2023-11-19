عدن - ياسمين التهامي - وجود رغوة في البول مؤشر لمرض خطير.. انتبهوا قبل فوات الأوان وكيفية العلاج

الأحد 19 نوفمبر 2023 الساعة 11:35

بعض من الأشخاص يظهر البول لديهم برغوة ففي هذه الحالة يعتبر هذا مؤشر على إصابة الجسم ببعض من الأمراض الداخلية وهذا الذي يجعل المثانة ممتلئة بكمية كبيرة من البول وبعد ذلك يتم تفريغه وهذا يجعل البول يخرج على شكل رغوة ولكن هذا الأمر يعتبر خطير جدا لأنه علامة عن وجود خلل في بعض انزيمات الكلى والتي بدورها تؤدي إلى كل هذه المشاكل، كما يجب التوجه إلى الطبيب على الفور حتى يتم التشخيص السليم والتعرف على السبب الأساسي بشكل واضح لكي يتم علاجه بطريقة مبكرة حتى لا يحدث تطور في هذه الحالة وتسبب مشاكل أكبر. الأسباب الأساسية للرغوة في البول حيث يوجد العديد من الأسباب المختلفة التي تشير إلى وجود رغوة البول، ولكن السبب الرئيسي لهذا الشأن هو تخزين كمية وفيرة من البول لوقت طويل داخل المثانة إلى أن يتم تفريغها. عندما يصاب الإنسان بجفاف داخل الجسم فإن البول في هذه اللحظة يصبح مركز بشكل كبير، كما أنه يتكون داخل المثانة وعندما يخرج من الجسم فإنه يشتمل على رغوة بيرة لهذا يجب دائما تناول المياه خلال اليوم حتى لا يصبح الجسم جاف . في حالة وجود خلل في وظائف الكلى ففي هذه الحالة لم تؤدي نشاطها بشكل طبيعي وبعدها يتم تركيز نسبة كبيرة من البروتين في الكلى وعندما يتم تفريغ المثانة ينزل البول على هيئة رغوة. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، فإن البول الذي يخرج منهم يشتمل على رغوة بسبب تراكم كميات وفيرة من البروتين والجلوكوز داخل الكلى حيث أنها لم يتم تصريفها بصورة طبيعيةالعلاج الملائم لرغوة البول حتى يتم علاج هذه المشكلة نهائيا يجب اتباع بعض من هذه النصائح من أجل القضاء عليها تماما والتي منها: عند الإصابة بمرض السكر يجب تناول العلاج في الوقت المحدد له بجانب اتباع حمية غذائية ملائمة لتنظيم نسبة السكر داخل الجسم. كما أنه يجب تناول كميات كثيرة جدا من الماء خلال اليوم حتى لا يوجد أي جفاف في الجسم. عندما يوجد خلل في وظائف الكلى لابد من معالجته في الحال.احذر وبشدة.. وجود رغوة في البول مؤشر لمرض خطير.. انتبهوا قبل فوات الأوان وكيفية العلاج