إب..وفاة مواطن في ظروف غامضة وأسرته تطالب بفتح تحقيق في الحادثة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن في ظروف غامضة في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، وسط مطالبات أسرته بفتح تحقيق في الحادثة.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن "محمد محمد مهيوب الزمر"، من أبناء مديرية مذيخرة، جنوب غرب إب، توفي في ظروف غامضة، أثناء عمله.



وأضافت المصادر أن "الزمر" عُثر عليه متوفيا في إحدى مناطق "الجعاشن" بمديرية ذي السفال المجاورة، حيث يعمل فيها مشرفا على رصف إحدى الطرقات.



وأشارت إلى أن أسرة الضحية شككت في الرواية الأولية حول طبيعة وفاته حيث أُبلغت بأنه توفي نتيجة سقوط شجرة عليه، في حين ظهرت على جسده آثار اعتداء.



ولفتت المصادر إلى أن أسرة "الزمر" أودعت جثمانه في ثلاجة الموتى، ودعت الجهات الأمنية التابعة للمليشيا بفتح تحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها للرأي العام.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية.

