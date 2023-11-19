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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاكهة على الريق تحمي القلب من التلف وتقوي الذاكرة ومفيدة للعظام وتخفض ضغط الډم فوراً,
: ئمًا ما تلعب الفاكهة دورًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي للإنسان، وتختلف القيمة الغذائية لكل فاكهة عن غيرها، ومع اختلاف أنواع الفاكهة وكثرتها إلا أن الرمان لا يمكن الاختلاف على فوائدة الكبيرة والقيمة الغذائية المتميزة التي يضيفها لجسم الإنسان .
حيث كشفت العديد من الأبحاث والدراسات عن الفوائد العظيمة التي تمتلكها فاكهة الرمان، ومن خلال السطور التالية سنحاول تسليط الضوء على فوائد الرمان الصحية، وسنركز بالتحديد على الفائدة الكبيرة التي يمكن أن نحصل عليها حال تناوله على الريق في الصباح دائمًا ما تلعب الفاكهة دورًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي للإنسان، وتختلف القيمة الغذائية لكل فاكهة عن غيرها، ومع اختلاف أنواع الفاكهة وكثرتها إلا أن الرمان لا يمكن الاختلاف على فوائدة الكبيرة والقيمة الغذائية المتميزة التي يضيفها لجسم الإنسان
. حيث كشفت العديد من الأبحاث والدراسات عن الفوائد العظيمة التي تمتلكها فاكهة الرمان، ومن خلال السطور التالية سنحاول تسليط الضوء على فوائد الرمان الصحية، وسنركز بالتحديد على الفائدة الكبيرة التي يمكن أن نحصل عليها حال تناوله على الريق في الصباح أكل الفاكهة على الريق يحمي القلب من التلف ويقوي الذاكرة والعظام تعرف…. أكل الفاكهة على الريق يحمي القلب من التلف ويقوي الذاكرة والعظام تعرف….
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