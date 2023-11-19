شكرا لقرائتكم خبر عن البيض سم قاتل..خطأ شائع يفعله الكثير من الأمهات عند سلق البيض يحوله لكارثة تؤدي الى الموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البيض هو إحدى أهم المأكولات في العالم، ويعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم يأتي البيض عادة من دجاج الدجاج، ولكنه يمكن أيضًا أن يكون من مأكولات أخرى مثل البط والأوز والأرانب.

البيض يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن يحتوي البيض على بروتينات عالية الجودة تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء الأنسجة والعضلات كما يحتوي البيض على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين B12، والتي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة العيون والعظام والجهاز المناعي.

بعض الأخطاء الشائعة عند سلق البيض

كيفية سلق البيض بالطريقة الصحيحة