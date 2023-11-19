شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تعقد ندوة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/نور علي صمد

عقدت اليوم بمقر منظمة الصحفيين الاعلاميين الجنوبيين بمديريه التواهي بالعاصمة عدن ندوه بعنوان دور المفكر العربي الفقيد ابو بكر السقاف الذي ساهم في نشر الفكر التنويري على مختلف الاصعده الاعلامية لاسيما الصحافة حيث قدم هذا الكاتب نجمي عبد المجيد رئيس فرع الاتحاد ادباء وكتاب الجنوب

وفي الندوة رضيه شمشير نائب نقابة الصحفيين اشادت بأهمية هذه الندوة التي تاتي تزامنا مع احتفالات شعبنا الجنوبي بذكرى الاستقلال الوطني .

واضافت ان هذه الندوه استعرضت الكثير من الامور والمسائل التي يجب الاستفاده منها كونها مهمة من اجل ايجاد رؤية واضحة في كيفية التغيير الذي يجب ان يوم يظرا في جنونبنا الحبيب بالتحديد مدينه عدن عدن التاريخ و الحضارة والتسامح الديني .

ايضا اليوم في هذه الندوه التقييمية نشعر انه ساعدنا اليوم الكثير من الامور والسائله التي يجب الاستفاده منها للدور والمفكرين او الاعلاميين بشكل عام الى انها مساله مهمة ان يكون هذا البلد رؤية واضحة في كيفيه التعبير الذي يجب ان ننظر الاجانب تحديد مدينة عدن الذي فقدت الكثير من ملامحها الانسانيه والتنويرية في هذا الجانب .

حضره الندوه رئيس نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين عيدروس بحشوان ونصبه غريب نائب الامين العام والشوق الشفيق مسؤول الدائرة الثقافية ونقيم مقبل مسؤول الدائرة التنظيمية ولا عدد من وسائل الاعلام والمختصين من ذات العلاقة .