شكرا لقرائتكم خبر عن شي أغرب من الخيال" ولادة 6 توائم في 10 دقائق.. والمفاجأة في اشكالهم أدهشت الأطباء"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغرب حالة ولادة، امرأة برازيلية قد أنجبت 6 توائم في غضون 10 دقائق فقط من بداية عملية ولادة قيصرية قد أجريت لها في البرازيل، وقد أثار هذا الحدث الفريد دهشة العالم كله، وقد أثنى عليه الأطباء وجميع المتخصصون في مجال الطب المتخصص بقسم النساء والتوليد والأمومة، وقد ولد الأطفال الست في الأسبوع رقم 27 من الحمل الخاص بهذه السيدة، وذلك بعد أن تم إجراء عملية جراحية لها من أجل ربط الرحم، وهو إجراء يتم القيام به من أجل الحفاظ على عنق الرحم بشكل مغلق حتى نهاية فترة الحمل، وسوف نوضح لكم تفاصيل أكثر حول أغرب حالة ولادة ل6 أطفال في 10 دقائق فقط.

تفاصيل أغرب حالة ولادة 6 توائم في غضون 10 دقائق

اكتشفت هذه المرأة هي وزوجها أنهما سوف ينتظران هذا العدد الكبير من التوائم خلال وقت مبكر، حيث سينضمون إلى ابنتهما الوحيدة التي تسمي لإلوا التي تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، وقد تم الاستعداد الكامل من جانبهم من أجل استقبال هذا العدد الكبير من الأطفال بالقيام بتجديد منزلهما في ولاية كولاتينا.

عدد الأطباء المشاركين في هذه الولادة

قد شارك في عملية الولادة ما يقرب من 32 طبيب متخصص طبيًا، وذلك من عدد من الأطباء والممرضات والأخصائيين في تخصص العلاج الطبيعي، علاوة إلى ذلك انضمام عدد من الفنيين في التمريض وعدد آخر من الأطباء في تخصص التخدير وأطباء بقسم المبتسرين للأطفال.

حالة الأطفال بعد الولادة

أكد الأطباء المشرفون علي حالة الولادة، بأنه بعد مرور 10 دقائق فقط من البدء في العملية عن ولادة الأطفال الست بشكل ناجح، وقد تمت الولادة بمشاركة ناجحة من الأطباء في مستشفى في كولاتينا في البرازيل، وقد ظهر جميع الأطفال بصحة جيدة.

وقد تم التوضيح بأن الطفل الأول من بين هؤلاء التوائم كان حجمه صغيرًا جدًا، بحجم يعادل كف يد الطبيب، وكان الطفل يتنفس بصعوبة شديدة، ولكن مع أنّ مشكلة بطء التنفس التي قد عاني منها جميع الأطفال، إلى أن قامت المستشفي بتوفير الرعاية اللازمة لهم جميعًا من خلال وحدة عناية مركزة مخصصة بكافة الأجهزة الطبية، وقد استقرت حالتهم بشكل سريع.