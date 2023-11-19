شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف قوة الزنجبيل والكركم في تحسين صحتك وتقوية مناعتك لن تصدقها.. تفاصيل مدهشة"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي فوائد شاي الزنجبيل والكركم:

– حماية صحة القلب والأوعية الدموية: أظهرت دراسات عدة أن الزنجبيل والكركم قادران على تخفيض مستويات الكولسترول في الجسم.

– تقوية جهاز المناعة: شاي الزنجبيل والكركم قادر على تقوية جهاز المناعة لأن المكوّنين الأساسيين فيه يتمتعان بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تمنع نمو البكتيريا خلال الأيض.

– العناية بالبشرة: أظهرت الدراسات أن مستخلصي الكركم والزنجبيل مفيدان جداً لصحة البشرة ويساهمان في ترطيب الجلد، كما إنهما يحتويان على مضادات الأكسدة والالتهابات ولديهما خصائص وقائية ضد الأشعة فوق البنفسجية. في الواقع إنهما قادران على حماية البشرة من الشيخوخة.

– تسهيل عملية الهضم: يحسّن الزنجبيل من عملية الهضم ويساعد على منع اضطرابات المعدة التي تؤدي الى الإصابة بالإمساك والقرحة. كذلك، فإن الكركم قادر أيضاً على القضاء على تشنجات الأمعاء والقروح الناجمة عن الإجهاد.