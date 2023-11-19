الاحتلال يعترف بمقتل 7.. القسام: قتلنا "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين بعد تحصنهم في منزل بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل 7 ضباط وجنود خلال المعارك الدائرة بغزة.



وقالت الكتائب، على "تلغرام" إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف منزل في منطقة جحر الديك، تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي TBG مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح".



بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف حشود عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منتجع النور في مدينة غزة ومنطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون.



من جانبه، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم الأحد إلى 7 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت كتائب القسام، إنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 5 جنود إسرائيليين أمس السبت في قطاع غزة, وقال جيش الاحتلال إن أحد المظليين أصيب بجروح خطيرة في شمال غزة.



ولا ينشر جيش الاحتلال العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة.



ومساء السبت، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 378 عسكريا، بينهم نحو 60 ضمن العملية البرية داخل غزة، بحسب إحصاء الأناضول، في ظل عدم نشر الجيش إجمالي عدد قتلاه داخل القطاع.

