نجوم برشلونة يدخلون مطعم ويرفضون وجود المدرب معهم لسبب صادم لا يصدقه العقل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وم برشلونة يدخلون مطعم ويرفضون وجود المدرب معهم لسبب صادم لا يصدقه العقل أكد الصحفي توني خوانمارتي أن يوم الأربعاء الماضي حدث إجتماع خاص بين اللاعبين في أحد مطاعم برشلونة، فقط اللاعبين بدون المدرب أو الطاقم الفني. الاجتماع حدث من أجل رفع الروح المعنوية وكذلك التعامل مع كل الأمور الرياضية. وفي نفس الاجتماع قرروا أن يجتمعوا مع الطاقم الفني لتبادل بعد الأراء وتعزيز العلاقات. وأكد الصحفي أن الاجتماع كان إيجابيا والكل اتفق أنه حان الوقت للمضي معا لوقف كل الضوضاء حول أدائهم .

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