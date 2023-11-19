نادي المعلمين بصنعاء ينظم وقفة احتجاجية غدًا للإفراج عن رئيسه المختطف لدى الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي المعلمين اليمنيين في صنعاء، اليوم الأحد، تنظيمه وقفة احتجاجية غدا الاثنين؛ للطالبة بالإفراج عن رئيس وقيادات النادي المخطوفة في سجون الحوثيين.

وقال النادي في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إنه أعلن عزمه تنظيم الوقفة قبل أسبوع في بيان سابق له وسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للترخيص للتظاهرة المقررة غدا الاثنين أمام مقر النائب العام في مذبح.

وأكد البيان، دعوته لجميع منتسبي التربية والتعليم من تربويين ومعلمين وإداريين وموجهين المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية التي تطالب بإطلاق سراح قيادة النادي وصرف مرتبات الموظفين.

وأكد البيان، أن توجيهات صريحة صدرت من النائب العام بالإفراج عن رئيسه أبوزيد الكميم، لكن القيادات التي خطفته رفضت الأوامر.

وأكد النادي أن مطالبه تشمل الإفراج عن الأمين العام للنادي المختطف منذ عدة أشهر، ورئيسي فرعيه في المحويت وريمة.

كما تهدف الوقفة إلى الضغط على المليشيا لصرف مرتبات عشرات آلاف المعلمين الذين قطعت رواتبهم منذ ثمان سنوات.